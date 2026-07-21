Τουρκικός Τύπος: Πώς κάλυψαν τις δηλώσεις Ερντογάν και τις «εκδηλώσεις» στα κατεχόμενα

Η 52η επέτειος της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο βρέθηκε σε περίοπτη θέση στα πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου και την Τρίτη, με αρκετές εφημερίδες να προβάλλουν τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και άλλων Τούρκων αξιωματούχων υπέρ των Τουρκοκυπρίων και του ψευδοκράτους.

Κοινός παρονομαστής των δημοσιευμάτων ήταν το μήνυμα του Τούρκου Προέδρου ότι η Άγκυρα, ως «μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα», δεν πρόκειται να αφήσει μόνους τους Τουρκοκυπρίους.

Η Χουριέτ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της πρώτης σελίδας της στην επέτειο, με τον τίτλο «Δεν θα σας αφήσουμε ποτέ μόνους». Η εφημερίδα πρόβαλε τη δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία «δεν θα αφήσει ποτέ μόνη την υπόθεση δικαίου των Τουρκοκυπρίων».

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στα κατεχόμενα, υπό τον τίτλο «Η ‘νίκη της τδβκ’ γιορτάστηκε». Η Χουριέτ συνοδεύει το θέμα με φωτογραφίες από την τουρκική εισβολή του 1974 και από τις φετινές εκδηλώσεις.

Η Σαμπάχ πρόβαλε στην πρώτη σελίδα της μήνυμα του Ερντογάν με τίτλο «Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνο τον τουρκοκυπριακό λαό». Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος, με αφορμή την επέτειο της εισβολής, επανέλαβε τη στήριξη της Άγκυρας στους Τουρκοκύπριους.

Σε δεύτερο θέμα, η Σαμπάχ φιλοξενεί τις δηλώσεις του Τούρκου Αντιπροέδρου Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος από τα κατεχόμενα υποστήριξε ότι «η Κύπρος δεν θα γίνει ποτέ ελληνοκυπριακό νησί». Η εφημερίδα αναφέρεται επίσης στις εκδηλώσεις στα κατεχόμενα, χαρακτηρίζοντας το ψευδοκράτος «κόκκινη γραμμή» για την Τουρκία.

Η εθνικιστική Τούρκγκιουν έκανε την επέτειο της τουρκικής εισβολής κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδό της, με τίτλο «Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνη την τδβκ» όπως αναφέρεται το ψευδοκράτος.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του ψευδοκράτους και να υποστηρίζει τη διεθνή αναγνώρισή του. Στο πρωτοσέλιδο προβάλλονται ακόμη οι θέσεις της Άγκυρας, ότι η Τουρκία είναι «εγγυήτρια χώρα», ότι «η Κύπρος είναι πάντα υπόθεση της Τουρκίας» και ότι τα «κυριαρχικά δικαιώματα» των Τουρκοκυπρίων δεν μπορούν να τεθούν υπό συζήτηση.

Η Τούρκγκιουν δημοσιεύει επίσης φωτογραφία Τούρκων στρατιωτών του 1974, με τον τίτλο «52 χρόνια υπάρχει ειρήνη». Παράλληλα, κατηγορεί την Αθήνα για «πρόκληση», αναφερόμενη στις εκδηλώσεις καταδίκης της εισβολής.

Η Φαράρ δεν είχε την επέτειο ως κεντρικό της θέμα, ωστόσο φιλοξένησε σε εμφανές σημείο της πρώτης σελίδας τις δηλώσεις Ερντογάν, με τίτλο «Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνη τη μικρή πατρίδα». Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον «τουρκοκυπριακό λαό», κάνοντας λόγο για «δίκαιο αγώνα».

Τα πρωτοσέλιδα υιοθετούν σε μεγάλο βαθμό την επίσημη ορολογία της Άγκυρας, χαρακτηρίζοντας την εισβολή του 1974 «ειρηνευτική επιχείρηση» και τα κατεχόμενα «μικρή πατρίδα». Οι περισσότερες εφημερίδες επικεντρώνονται στα μηνύματα περί συνέχισης της τουρκικής στήριξης προς το ψευδοκράτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ