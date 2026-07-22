Οκταήμερη κράτηση στον 38χρονο για τον οπλισμό και τα εκρηκτικά στην Ορόκλινη

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκε σήμερα ο 38χρονος ο οποίος καταζητείτο και συνελήφθη χθες ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών και του ΤΑΕ Λάρνακας στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών. Το δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο 8 ημερών.

Ο οπλισμός και τα εκρηκτικά εντοπίστηκαν σε οικία στην Ορόκλινη στις 15 Ιουλίου.

Τα κατασχεθέντα τεκμήρια έχουν αποσταλεί για επιστημονικές και δικανικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Αστυνομίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.