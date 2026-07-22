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| Οικονομία

Με θετικό πρόσημο για 2η συνεχόμενη ημέρα έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 307,40 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,17%

Με θετικό πρόσημο για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρία, έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 307,40 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,17%, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €165.537.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 181,26 μονάδες, με άνοδο 0,16%.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς με ποσοστό 0,10 % και της Εναλλακτικής Αγοράς με άνοδο 0,19%. Αντίθετα, ο δείκτης των Ξενοδοχείων υποχώρησε κατά 0,08% ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,30%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €124.696 (τιμή κλεισίματος €10,08 – άνοδος 0,85%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €8.153 (τιμή κλεισίματος €1,325 – άνοδος 1,53%), της Πανδώρα Επενδύσεις με €6.956 (τιμή κλεισίματος €0,22 – πτώση 0,90%), της Louis με €5.936 (τιμή κλεισίματος €0,11 – άνοδος 4,76%) και της Logicom με €4.965 (τιμή κλεισίματος €3,10 – άνοδος 0,65%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 10 κινήθηκαν ανοδικά, 5 καθοδικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 81.

Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή 50.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 7ης έκδοσης, Σειράς 2026 (24/07/2026 – 23/10/2026), ονομαστικής αξίας €1.000 το καθένα, συνολικής αξίας €50.000.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 20 Ιουλίου 2026.

Το Χρηματιστήριο αναφέρει ότι έχει επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή των Γραμματίων αυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων.

Αναφέρει επίσης ότι η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 24η Ιουλίου 2026 και προσθέτει ότι ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Η26/ ΤΒ13G26 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0241490818.

Σύμφωνα με το ΧΑΚ, τα εν λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο και η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

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