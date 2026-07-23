Τσίμα - τσίμα θα τη βγάλουμε και σήμερα - Επικίνδυνα οριακή η κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρισμού

Εξαιρετικά οριακή ήταν η χθεσινή κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ταυτόχρονων βλαβών σε μονάδες παραγωγής της ΑΗΚ στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς Δεκέλειας και Βασιλικού, με το ενδεχόμενο περικοπών στην ηλεκτροδότηση να ήταν πιθανόν μέχρι και αργά το απόγευμα. Παρά τις εντατικές προσπάθειες από την ΑΗΚ για να δοθεί στη διαθεσιμότητα μια επιπρόσθετη μονάδα στη Δεκέλεια, αυτό δεν κατέστη τελικά δυνατό.

Τελικά το σύστημά μας δεν άντεξε την πολλή ζήτηση και λίγο πριν τις 19.00 χθες βράδυ ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) εφάρμοσε σχέδιο για εκ περιτροπής διακοπές, αφού η επάρκεια ρεύματος δεν ήταν δυνατό να ικανοποιήσει ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο. Με βάση το σχέδιο οι περικοπές γίνονταν κατά ομάδες παγκύπρια και ήταν διάρκειας 18-20 λεπτών, αναμενόταν δε να τερματιστούν γύρω στις 9.30 το βράδυ.

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) με ανακοίνωσή του την Τετάρτη προειδοποίησε για διαφαινόμενη αδυναμία κάλυψης της ζήτησης, αναφέροντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, ενώ η υποχώρηση του καύσωνα (κάτω από τους 40°C) αναμένεται από την ερχόμενη Παρασκευή.

Η μέγιστη ζήτηση για σήμερα Πέμπτη εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 1.350 MW το μεσημέρι και στα 1.100 MW το βράδυ, με τα δεδομένα διαθεσιμότητας παραγωγής να παραμένουν στα ίδια επίπεδα με της Τετάρτης, σημείωσε ο ΔΣΜΚ απευθύνοντας έκκληση στο κοινό για «λελογισμένη χρήση ηλεκτρικών συσκευών με σκοπό την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τις ώρες της βραδινής αιχμής 18:00 – 22:00».

«Ο ΔΣΜΚ θα διαχειριστεί την κατάσταση με γνώμονα την πρώτιστη προτεραιότητά του η οποία είναι η ασφαλής λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου», τονίστηκε στην ανακοίνωση.

Ο βοηθός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας του ΔΣΜΚ, Χάρης Ζαβαλλής, δήλωνε χθες στο ΚΥΠΕ πως «δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι θα καλύψουμε τη βραδινή ζήτηση, αφού το σύστημα είναι στρεσαρισμένο και λειτουργεί στα όριά του».

Ο κ. Ζαβαλλής εξήγησε ότι ο ΔΣΜΚ διατηρεί καθημερινά εφεδρείες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε περίπτωση αιφνίδιας βλάβης μεγάλης μονάδας παραγωγής. «Αν γίνει μια βλάβη σε μια μεγάλη μονάδα, να μπορεί να την αντικαταστήσει, και γι΄αυτό όταν αποσυνδεθούν καταναλωτές, μέσα σε 12-15 λεπτά συγχρονίζει αυτές τις μονάδες γρήγορης εκκίνησης και αποκαθιστά το φορτίο. Δυστυχώς αυτές οι μονάδες θα είναι όλες πάνω, θα έχουμε μειωμένες εφεδρείες, ακόμα και να μας δώσει η Δεκέλεια τη μονάδα», ανέφερε.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε το κοινό ότι ο ΔΣΜΚ θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μεγαβάτ παραγωγής για να αποφευχθούν περικοπές ηλεκτροδότησης.

«Θα εξαντλήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να μην πάμε σε περικοπές, χωρίς καμία απολύτως έκπτωση στην ασφάλεια και την αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος», είπε.

Ο κ. Ζαβαλλής κάλεσε τους πολίτες να συμβάλουν στην προσπάθεια, περιορίζοντας τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, ιδιαίτερα μεταξύ 18:00 και 20:00, τόσο σήμερα όσο και αύριο. Εξέφρασε αισιοδοξία ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί από το Σαββατοκύριακο, καθώς αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, ενώ από την επόμενη εβδομάδα ενδέχεται να τεθεί σε λειτουργία μια μονάδα στο Βασιλικό, η οποία θα αυξήσει τη διαθέσιμη ισχύ κατά 105 μεγαβάτ.