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Σοβαρά τραυματίας 22χρονος μετά από σύγκρουση μοτοσικλέτας στην Πάφο, στο νοσοκομείο και η 21χρονη συνεπιβάτιδα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της οδικής σύγκρουσης.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην επαρχία Πάφου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο νεαρών προσώπων.

 Σύμφωνα με την Αστυνομία, 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ο οποίος κινούνταν στη λεωφόρο Ακάμαντος με κατεύθυνση από την Πόλη Χρυσοχούς προς τα Λουτρά της Αφροδίτης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.

Ως αποτέλεσμα, η μοτοσικλέτα προσέκρουσε σε δέντρα που βρίσκονταν εκτός του δρόμου και ακινητοποιήθηκε.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο ο 22χρονος οδηγός όσο και η 21χρονη συνεπιβάτιδά του.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου κρατήθηκαν για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του 22χρονου χαρακτηρίζεται σοβαρή, ωστόσο βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Η κατάσταση της 21χρονης δεν εμπνέει ανησυχία.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της οδικής σύγκρουσης.

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