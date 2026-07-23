Σοβαρά τραυματίας 22χρονος μετά από σύγκρουση μοτοσικλέτας στην Πάφο, στο νοσοκομείο και η 21χρονη συνεπιβάτιδα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην επαρχία Πάφου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο νεαρών προσώπων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ο οποίος κινούνταν στη λεωφόρο Ακάμαντος με κατεύθυνση από την Πόλη Χρυσοχούς προς τα Λουτρά της Αφροδίτης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.

Ως αποτέλεσμα, η μοτοσικλέτα προσέκρουσε σε δέντρα που βρίσκονταν εκτός του δρόμου και ακινητοποιήθηκε.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο ο 22χρονος οδηγός όσο και η 21χρονη συνεπιβάτιδά του.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου κρατήθηκαν για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του 22χρονου χαρακτηρίζεται σοβαρή, ωστόσο βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Η κατάσταση της 21χρονης δεν εμπνέει ανησυχία.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της οδικής σύγκρουσης.