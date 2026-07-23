Κομισιόν: Οι τάσεις σε μεταφορές και τουρισμό στην Κύπρο

Στοιχεία για τις μεταφορές και τον τουρισμό στην Κύπρο περιλαμβάνει η έκθεση της Κομισιόν με τίτλο «Transport and tourism in the European Union – Current trends and issues», που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη και παρουσιάζει τις πρόσφατες εξελίξεις στους δύο τομείς σε επίπεδο ΕΕ και ανά κράτος μέλος.

Για την Κύπρο, η έκθεση καταγράφει ότι το 2023 το 83,5% των εσωτερικών επιβατικών μεταφορών γινόταν με επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι 82,0% στην ΕΕ, ενώ το 16,5% αφορούσε λεωφορεία και πούλμαν, έναντι 8,2% στην ΕΕ.

Η έκθεση καταγράφει επίσης ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές, περιλαμβανομένων των διεθνών καυσίμων ναυτιλίας και αεροπορίας, αντιστοιχούσαν το 2023 στο 37,9% των συνολικών εκπομπών της Κύπρου ή 3,9 εκατ. τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα. Στην ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 31% ή 1.039,3 εκατ. τόνοι ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα.

Στον οδικό τομέα, η έκθεση αναφέρει ότι η Κύπρος ήταν 8η μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ με βάση τον χαμηλότερο αριθμό θανάτων από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκους το 2023, με 36 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους. Ήταν επίσης 14η ως προς τον χαμηλότερο αριθμό θανάτων ανά χιλιόμετρο, με 46 θανάτους ανά 10 δισ. επιβατικά χιλιόμετρα.

Παράλληλα, η μέση καθυστέρηση σε ώρες αιχμής ανά οδηγό στην Κύπρο διαμορφώθηκε το 2023 στις 40,2 ώρες, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, που ήταν 28,6 ώρες.

Για τις υποδομές φόρτισης, η έκθεση καταγράφει ότι ο στόχος ισχύος για την Κύπρο, βάσει του Κανονισμού για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, ήταν 608 κιλοβάτ, ενώ η συνολική ισχύς εξόδου στην Κύπρο ανερχόταν σε 15.472 κιλοβάτ.

Στις αεροπορικές μεταφορές, το αεροδρόμιο Λάρνακας εμφανίζεται ως το πιο πολυσύχναστο της Κύπρου το 2024, με 8,876 εκατ. επιβάτες. Το σύνολο για την Κύπρο ανερχόταν σε 12,514 εκατ. επιβάτες, ποσοστό 0,8% του συνόλου της ΕΕ. Στο αεροπορικό φορτίο, η Λάρνακα κατέγραψε 30,6 χιλιάδες τόνους, σχεδόν το σύνολο των 30,7 χιλιάδων τόνων για την Κύπρο.

Στις θαλάσσιες μεταφορές, το λιμάνι Λεμεσού καταγράφεται ως το μεγαλύτερο ως προς τους επιβάτες το 2024, με 9 χιλιάδες επιβάτες, που αντιστοιχούσαν στο σύνολο της επιβατικής κίνησης λιμένων της Κύπρου. Ως προς το φορτίο, το Ζύγι καταγράφεται ως το σημαντικότερο λιμάνι, με 4,212 εκατ. τόνους ή 47% του συνόλου της Κύπρου, το οποίο ανερχόταν σε 8,945 εκατ. τόνους.

Η εικόνα στην ΕΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, η έκθεση εξετάζει την ανταγωνιστικότητα του συστήματος μεταφορών της ΕΕ από διαφορετικές οπτικές, μεταξύ των οποίων η βιωσιμότητα, η ανθεκτικότητα και συνδεσιμότητα, η ασφάλεια, καθώς και η κοινωνική διάσταση της κινητικότητας.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι υπηρεσίες μεταφορών στην ΕΕ περιλαμβάνουν περίπου 1,4 εκατ. ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περίπου 10,4 εκατ. ανθρώπους και παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο τομέας των μεταφορών έχει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη πολιτών, επιχειρήσεων και εμπορίου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και στην αντιμετώπιση κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Η έκθεση συγκεντρώνει δείκτες για την κατανάλωση ενέργειας, τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, την ανάπτυξη υποδομών και τις επενδύσεις, ενώ περιλαμβάνει και δελτία χώρας για κάθε κράτος μέλος.

Στο σκέλος του τουρισμού, η έκθεση αναφέρει ότι το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ για την τουριστική δραστηριότητα στην ΕΕ, με τον συνολικό αριθμό διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα να υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια. Τέσσερις χώρες, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, αντιπροσώπευαν πάνω από το 60% των διανυκτερεύσεων.

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι το 2025 η ΕΕ δέχθηκε 582 εκατ. τουριστικές αφίξεις, με μερίδιο 38% στις παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις, ενώ οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία αντιστοιχούσαν στο 62,5% του συνόλου.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η υπό διαμόρφωση στρατηγική της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό θα επιδιώξει να στηρίξει ένα ανταγωνιστικό, βιώσιμο και συμπεριληπτικό μοντέλο τουρισμού, το οποίο θα συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρώπης, θα ενισχύει τις τοπικές κοινότητες και θα βελτιώνει την ανθεκτικότητα του τομέα σε μελλοντικές προκλήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ