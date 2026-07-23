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Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, να απαντήσει σε όλες τις μελλοντικές επιθέσεις εναντίον πλοίων που θα εξαπολύει το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ βομβαρδίζοντας ιρανικές γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. 

«Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα ανοίγει πυρ εναντίον ενός πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, είτε πρόκειται για Πύραυλο, Ρουκέτα ή Μη επανδρωμένο Αεροσκάφος ή οποιοδήποτε μέσο ή όπλο, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ή ΕΝΑΝ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, περιλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται κοντά ή μέσα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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