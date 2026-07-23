Ελλάδα: «Εγώ τον σκότωσα» - Τι πρόδωσε τον Αιγύπτιο που σκότωσε τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου

Στη σύλληψη ενός 28χρονου υπηκόου Αιγύπτου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Ο 28χρονος, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, εντοπίστηκε και συνελήφθη περίπου δύο εικοσιτετράωρα μετά το άγριο έγκλημα που διαπράχθηκε στο γραφείο του 73χρονου δικηγόρου, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών οδηγήθηκαν στα ίχνη του έπειτα από την αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας και αποτυπωμάτων που εντοπίστηκαν στον χώρο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ελλαδικού Τύπου, ο συλληφθείς φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι διαπληκτίστηκε με τον ποινικολόγο και τον σκότωσε κατά τη διάρκεια του καβγά.

Οι κάμερες και τα αποτυπώματα οδήγησαν στη σύλληψη

Καθοριστικής σημασίας για την ταυτοποίηση του 28χρονου ήταν το υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Το πρόσωπό του φέρεται να είχε καταγραφεί σε βίντεο που εξέτασαν οι Αρχές, ενώ παράλληλα αποτυπώματά του εντοπίστηκαν μέσα στο γραφείο του θύματος.

Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε το 2024.

Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Είχε υποβάλει αίτηση ασύλου, η οποία απορρίφθηκε.

Ο καβγάς στο γραφείο και η φονική επίθεση

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι το βράδυ της Δευτέρας ο 28χρονος βρισκόταν στην ίδια παρέα με τον Σταύρο Γεωργίου. Ο 73χρονος φέρεται στη συνέχεια να προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι δύο άνδρες σταμάτησαν στο δικηγορικό γραφείο του ποινικολόγου, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Εκεί, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός. Ο 28χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον δικηγόρο και να τον χτύπησε επανειλημμένα, προκαλώντας τον θάνατό του.

Μετά τη φονική επίθεση, φέρεται επίσης να επιχείρησε να εξαφανίσει το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Η έρευνα του Ελληνικού FBI

Από την πρώτη στιγμή, τα στελέχη της Αστυνομίας επικεντρώθηκαν στη συλλογή γενετικού υλικού και αποτυπωμάτων από το γραφείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο ποινικολόγος.

Ο συνδυασμός των ευρημάτων από τον χώρο του εγκλήματος με το υλικό των καμερών ασφαλείας οδήγησε στην ταυτοποίηση και, τελικά, στη σύλληψη του υπόπτου.

Η έρευνα του Ελληνικού FBI προχώρησε με ταχείς ρυθμούς, καθώς οι Αρχές εκτιμούσαν ότι ο δράστης ενδεχομένως να επιχειρούσε να εγκαταλείψει τη χώρα για να αποφύγει τη σύλληψη.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές Νίκο Καλόγρηα και Συμεών Μεσογίτη, ο θάνατος του Σταύρου Γεωργίου προκλήθηκε από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα.

Τα τραύματα προήλθαν από θλων και αμβλύ όργανο, ενώ δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις από αιχμηρό αντικείμενο ή πυροβόλο όπλο.

Οι ιατροδικαστές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να χρησιμοποίησε κάποιο άγνωστο αντικείμενο ή να χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι του δικηγόρου πάνω σε έπιπλο.

«Μπαμπά, άνοιξέ μας»: Πώς αποκαλύφθηκε η τραγωδία

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν οι δίδυμες κόρες του ποινικολόγου έφτασαν στο γραφείο του και άρχισαν να χτυπούν επίμονα το κουδούνι, φωνάζοντας «Μπαμπά, άνοιξέ μας».

Οι δύο γυναίκες τον αναζητούσαν από το μεσημέρι, καθώς δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί του.

Ο θάνατός του, ωστόσο, εκτιμάται ότι είχε επέλθει αρκετές ώρες νωρίτερα, πιθανότατα από το βράδυ της Δευτέρας.

Ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος άκουσε τα επίμονα χτυπήματα στην πόρτα, ειδοποίησε τον θυρωρό. Εκείνος άνοιξε το γραφείο και αντίκρισε τον 73χρονο νεκρό.

«Δεν μπήκα πιο μέσα. Έβαλα τα χέρια στο κεφάλι μου και σοκαρίστηκα από αυτό που αντίκρισα. Τα κορίτσια κατάλαβαν τι είχε συμβεί και άρχισαν να κλαίνε. Βγήκαμε έξω, έκλεισα την πόρτα και, όταν ήρθε η Αστυνομία, παρέδωσα το κλειδί», ανέφερε ο θυρωρός.

Η πορεία του Σταύρου Γεωργίου

Ο Σταύρος Γεωργίου θεωρούνταν ένας από τους γνωστότερους Έλληνες ποινικολόγους και είχε γίνει ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του σε σημαντικές δικαστικές υποθέσεις.

Μεταξύ άλλων, είχε ασχοληθεί με την υπόθεση εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», την εξαφάνιση του μικρού Άλεξ, καθώς και την υπόθεση της μικρής Άννυ στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς επαγγελματικής του πορείας είχε αναλάβει πολλές υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα την κοινή γνώμη, γεγονός που τον είχε καταστήσει ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο, με συχνές παρουσίες στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.