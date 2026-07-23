ΙΣΟΤΗΤΑ κατά Φυτιρή: «Κατέρριψε τη δική του εκδοχή και επιβεβαίωσε τον αποκλεισμό μας»

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής «κατάφερε, μέσα σε λίγα λεπτά, να καταρρίψει ο ίδιος τη δική του εκδοχή των γεγονότων και να επιβεβαιώσει όσα καταγγέλλουμε το τελευταίο διάστημα», αναφέρει το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ.

Σε ανακοίνωση με την οποία σχολιάζει την χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ», το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι «μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ο κ. Φυτιρής παραδέχθηκε απερίφραστα την αλήθεια και «ερωτηθείς για τις επιστολές της συντεχνίας μας, δήλωσε ότι ‘δεν τις λαμβάνω υπόψιν και δεν πρόκειται να τις λάβω υπόψη’», ενώ «ερωτηθείς αν αυτό έπραξε, απάντησε ‘ναι, αυτό έκανα και αυτό θα κάνω».

Η ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει επίσης ότι σε ερώτηση για το αν θα συναντήσει την συντεχνία ο Υπουργός είπε ότι «’δεν πρόκειται να τους δω’».

Επιπλέον, αναφέρει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης «σε μια απέλπιδα προσπάθεια διαχείρισης της επικοινωνιακής κρίσης για την ‘αιφνιδιαστική’ επίσκεψη στις Κεντρικές Φυλακές εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, αναρτημένη στο gov.cy, ισχυριζόμενο ότι η συνάντηση με τη Συντεχνία μας ‘δεν κατέστη δυνατή, αφού τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Γραμματέας απουσίαζαν’».

«Ισχυρισμός αναληθής», καθώς «πέντε Αξιωματούχοι του Κλαδικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και η Γραμματέας, τελούσαν εν υπηρεσία, εντός των Φυλακών, την ώρα της επίσκεψης», προσθέτει η συντεχνία.

Επιπλέον, η συντεχνία αναφέρει σε σχέση με την «δικαιολογία ότι οι επιστολές μας είναι τάχα ‘ανώνυμες’, επειδή δεν φέρουν την προσωπική υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα με την αξίωση, μάλιστα, να του ‘αποδεικνύουμε’ ότι αποτελούν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου», ότι «το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου συλλογικό, καταστατικά κατοχυρωμένο όργανο» και «οι επιστολές του δεν είναι προσωπικές απόψεις, αλλά αποφάσεις που δεσμεύουν και εκφράζουν το σύνολό του».

Αναφέρει επίσης ότι «η επίσημη καταγγελία του Κλαδικού Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 2026 έφερε ονοματεπώνυμα και ιδιότητες - του Προέδρου και της Γραμματέως του Κλάδου-» και «απάντηση δεν λάβαμε ποτέ».

Απευθυνόμενο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ διερωτάται πώς «ανέχεται Υπουργό της Κυβέρνησής να αυτοδιαψεύδεται δημοσίως μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες».

Τέλος, η συντεχνία αναφέρει ότι «το πλήρες οπτικοακουστικό υλικό και η απομαγνητοφώνηση της χθεσινής συνέντευξης εντάσσονται ήδη στους φακέλους των εκκρεμών καταγγελιών μας ενώπιον των ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων, ως δημόσια ομολογία του θεσμικού αποκλεισμού που καταγγέλλουμε» και προσθέτει πως «οι επιστολές μας παραμένουν σε ισχύ, οι συνταγματικές προθεσμίες του άρθρου 29 τρέχουν, και κάθε άρνηση απάντησης θα καταγράφεται και θα κοινοποιείται αρμοδίως».

ΚΥΠΕ