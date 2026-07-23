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| Κύπρος

Ενίσχυση €54.000 από Βρετανικές Βάσεις για χρηματοδότηση έργων σε τοπικές κοινότητες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σημειώνεται πως «το ποσό κατανέμεται στις κοινότητες εντός των ΒΒ και στις γειτονικές κοινότητες, με στόχο τη χρηματοδότηση έργων, καθώς και τη στήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων, σχολείων, οργανώσεων κοινωνικής πρόνοιας, πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων».

Χρηματοδότηση ύψους 54 χιλιάδων ευρώ διαθέτει φέτος το Ταμείο Κοινοτικών Σχέσεων των Βρετανικών Βάσεων για τη στήριξη 28 και πλέον κοινοτήτων, καθώς και σχολείων, φιλανθρωπικών οργανώσεων, πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων. Οι Πολιτικοί Διοικητές των περιοχών Δεκέλειας και Ακρωτηρίου αναφέρονται σε δέσμευση της Διοίκησης των Βρετανικών Βάσεων να συνεχίσει να ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και τη συνεργασία με τις κοινότητες.

Σε δελτίο Τύπου οι Βρετανικές Βάσεις αναφέρουν πως «η ομάδα του Ταμείου Κοινοτικών Σχέσεων Κύπρου (CCRF) διέθεσε το ποσό των €54.000 σε κοινότητες των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) και της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη χρηματοδότηση σειράς έργων».

Σημειώνεται πως «το ποσό κατανέμεται στις κοινότητες εντός των ΒΒ και στις γειτονικές κοινότητες, με στόχο τη χρηματοδότηση έργων, καθώς και τη στήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων, σχολείων, οργανώσεων κοινωνικής πρόνοιας, πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων».

Αναφέρεται ότι «οι χορηγίες αυτές στηρίζουν περισσότερες από 28 κοινότητες στις Ανατολικές και Δυτικές περιοχές των ΒΒ και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες της Διοίκησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».

Κατά τη διάρκεια συνάντησης της Πολιτικού Διοικητή της Περιοχής Δεκέλειας, Μαρίας Κυριακίδου-Πιερή, με εκπροσώπους του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας, η ίδια δήλωσε ότι «ως Διοίκηση των ΒΒ, παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη των τοπικών μας κοινοτήτων. Η ετήσια χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Κοινοτικών Σχέσεων Κύπρου για τις Ανατολικές περιοχές των ΒΒ, παρότι περιορισμένη, αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευση μας να στηρίζουμε τις τοπικές πρωτοβουλίες και να συμβάλλουμε θετικά στην καθημερινή ζωή των κατοίκων εντός των ΒΒ».

Ανάλογα μηνύματα μετέφερε και ο Πολιτικός Διοικητής της Περιοχής Ακρωτηρίου, Γιώργος Κιτέος, κατά τη διάρκεια τελετής παρουσίασης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στη Λέσχη Αξιωματικών Επισκοπής. «Η παρουσία σας εδώ αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμάς και καταδεικνύει τη στενή και άριστη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει, είπε.

«Εμείς, ως Διοίκηση των ΒΒ, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις τοπικές μας κοινότητες, καθώς και τις οργανωμένες ομάδες και φορείς, με κάθε δυνατό τρόπο. Η οικονομική μας συνεισφορά θα ενισχύσει το έργο τους και την αποστολή τους να υπηρετούν τους συμπολίτες τους. Ανυπομονούμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη φιλία και τη συνεργασία μας» κατέληξε.

ΚΥΠΕ

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