Κλείνει για 4 ημέρες ο δρόμος στον κυκλικό κόμβο «ΟΧΙ» - Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Εργασίες θα εκτελεσθούν περιμετρικά του κυκλικού κόμβου ‘ΟΧΙ’ από το Σάββατο 1η Αυγούστου μέχρι και την Τρίτη 4 Αυγούστου. Ως αποτέλεσμα θα κλείσει για την κυκλοφορία οχημάτων ο δρόμος / γέφυρα Δώρου Λοΐζου (πρώην Κάνιγγος), από τη Λεωφόρο Στασίνου μέχρι και τον κυκλικό κόμβο ‘ΟΧΙ’.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση Εσωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου - Φάση Α’», θα εκτελεσθούν εργασίες εκσκαφών, επιχωματώσεων και ασφαλτόστρωσης, περιμετρικά του κυκλικού κόμβου και για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας που θα είναι κλειστή η περιοχή ο εργολάβος θα εργαστεί σε συνεχόμενες βάρδιες.

Ο Δήμος αναφέρει ότι για διευκόλυνση της κυκλοφορίας και εξυπηρέτηση του κοινού και των καταστηματαρχών για σκοπούς τροφοδοσίας δυτικά και εντός των πεζόδρομων, θα χρησιμοποιείται ως βασική είσοδος στην εντός των τειχών πόλη η οδός Βασιλείου Βουλγαροκτόνου, με πορεία: Αρσινόης προς Φωκίονος προς Ρηγαίνης προς Λήδρας, με αντιστροφή κίνησης σε μικρό τμήμα της οδού Ρηγαίνης (ανατολικό άκρο).

Παράλληλα, για πρόσβαση στην οδό Τρικούπη και περιοχή ανατολικά των πεζόδρομων, προτείνεται η ακόλουθη πορεία από Λεωφ. Στασίνου: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β’ προς Νικηφόρου Φωκά προς Αδαμάντιου Κοραή προς Ισοκράτους προς Πατριάρχου Γρηγορίου προς Πλ. Τηλλυρίας προς Τρικούπη. Αντίστοιχα, για την έξοδο από την Εντός των Τειχών πόλη προς τις Λεωφόρους Στασίνου και Σαλαμίνος. θα ακολουθείται η πορεία: Λεύκωνος προς Διογένους προς Πειραιώς προς Πατριάρχου Γρηγορίου προς Αγίου Αντωνίου.

Ο Δήμος Λευκωσίας ευχαριστεί για την κατανόηση και καλεί το κοινό να τηρεί όλες τις οδικές σημάνσεις.

Σημειώνεται ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ