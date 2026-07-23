Το SAFE παίρνει σάρκα και οστά στην Κύπρο: Οι METLEN και HOUTRIS ιδρύουν κοινή εταιρεία για στρατιωτικά οχήματα

Η εισηγμένη εταιρεία METLEN, μέσω της M Technologies και η κυπριακή εταιρεία HOUTRIS προχώρησαν στην υπογραφή Αποκλειστικής Συμφωνίας Συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών δυνατοτήτων στον τομέα των αμυντικών συστημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσαν.

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία κοινής εταιρείας στην Κύπρο, και σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της άμυνας, με στόχο την ανάπτυξη πρόσθετων παραγωγικών δυνατοτήτων στην Κυπριακή Δημοκρατία και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγής, ολοκλήρωσης και υποστήριξης αμυντικού υλικού από την κυπριακή βιομηχανία.

Η συνεργασία θα συνδυάσει τη διεθνή εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις προηγμένες βιομηχανικές δυνατότητες της M Technologies, με τη μακρόχρονη βιομηχανική εμπειρία, την εξειδίκευση και τις κατασκευαστικές δυνατότητες που διαθέτει στην Κυπριακή αγορά η Houtris.

Προβλέπει επίσης τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων και την περαιτέρω ενίσχυση της κυπριακής αμυντικής βιομηχανικής βάσης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ταχύτερη ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων μεγάλης κλίμακας στον τομέα των ολοκληρωμένων αμυντικών συστημάτων.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, το νέο σχήμα θα προχωρήσει στην παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων. Οι δύο εταιρείες θα διερευνήσουν επίσης και θα αναπτύξουν από κοινού περαιτέρω ευκαιρίες στους τομείς της παραγωγής, ολοκλήρωσης, υποστήριξης και συντήρησης αμυντικών συστημάτων στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης παρουσίας στη χώρα, με πραγματικό βιομηχανικό αποτύπωμα και ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την Κυπριακή οικονομία.

Η M Technologies αποτελεί τον αμυντικό βραχίονα της METLEN και διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων αμυντικών βιομηχανικών προγραμμάτων. Συμμετέχει στην παραγωγή και υποστήριξη προηγμένων αμυντικών συστημάτων, μεταξύ των πολλών άλλων τα συστήματα Patriot, τα άρματα Leopard και τμήματα των φρεγατών FDI HN (Belharra), ενώ αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας.

O Chief Executive Director της M Technologies, Βασίλης Τσιάμης, δήλωσε ότι «η ανάπτυξη ισχυρών βιομηχανικών δυνατοτήτων στην Ευρώπη αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία».

«Η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, διαμορφώνοντας ένα νέο μοντέλο βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρεται, η HOUTRIS αποτελεί εδραιωμένη βιομηχανική εταιρεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, με εξειδίκευση στους τομείς της άμυνας, των ειδικών οχημάτων και των ολοκληρωμένων βιομηχανικών λύσεων. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη, κατασκευή, ολοκλήρωση και τεχνική υποστήριξη εξειδικευμένων οχημάτων και αμυντικών συστημάτων, έχοντας υλοποιήσει σύνθετα έργα για το Υπουργείο Άμυνας, την Εθνική Φρουρά, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και άλλους κρατικούς οργανισμούς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Ο CEO της S. Houtris & Sons Ltd,, Γιάννης Χούτρης, ανέφερε από την πλευρά του ότι «η Κύπρος διαθέτει πλέον την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τη βιομηχανική βάση για να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία».

Πηγή: ΚΥΠΕ