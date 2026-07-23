Λακρουά για Κυπριακό: «Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ κρατά το κλίμα σταθερό για να πετύχουν οι προσπάθειες Γκουτέρες - Ολγκίν»

Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στις 27-29 Ιουλίου στην Κύπρο για συνομιλίες με τους ηγέτες, πραγματοποιείται «στο πλαίσιο πολύ έντονων πολιτικών προσπαθειών» εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα και της Προσωπικής του Απεσταλμένης για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, δήλωσε την Πέμπτη ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, αρμόδιος για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Ζαν-Πιερ Λακρουά στο ΚΥΠΕ, στο πλαίσιο ενημέρωσης δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Λακρουά, ο οποίος απαντούσε σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, πρόσθεσε ότι ελπίζει η επίσκεψη να «προσφέρει επιπλέον βήματα προόδου» στο πολιτικό μέτωπο, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι ο δικός του ρόλος κρατείται σκόπιμα ξεχωριστά από την ουσία των διαπραγματεύσεων.

«Αυτό που κάνουμε με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ σχετίζεται άμεσα με την πολιτική διαδικασία, γιατί αφορά τη δημιουργία συνθηκών επί τόπου που να ευνοούν τη συνέχιση των πολιτικών προσπαθειών», ανέφερε. «Το καλό για εμένα είναι ότι παραμένω μακριά από την υπερβολική εμπλοκή στις πολιτικές αυτές διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και διεξάγονται με τον απαραίτητο βαθμό εμπιστευτικότητας».

Ερωτηθείς κατά πόσο η κατάσταση στο έδαφος διαφέρει από την τελευταία του επίσκεψη στην Κύπρο τον περασμένο Απρίλιο, μεταξύ άλλων και ως προς το οροπέδιο της Πύλας, ο Λακρουά δεν προχώρησε σε ειδική αναφορά για συγκεκριμένα σημεία τριβής, δίνοντας αντ' αυτού μια γενικότερη εκτίμηση για την απόδοση της αποστολής.

«Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι μια αποστολή που έχει ανταποκριθεί στην εντολή της», είπε. «Η εντολή είναι ξεκάθαρη, και αφορά τη διατήρηση της εκεχειρίας μέσω παρακολούθησης, διασφαλίζοντας ότι οτιδήποτε συμβαίνει,» και «οποιοδήποτε περιστατικό να βαίνει προς αποκλιμάκωση, αποφεύγοντας πιθανή ένταση, ή, μη γένοιτο, επανάληψη εχθροπραξιών», πρόσθεσε. «Από αυτή την άποψη, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχει ανταποκριθεί και συνεχίζει να ανταποκρίνεται,» εκτίμησε ο Αναπληρωτής Γραμμματέας.

Ο Λακρουά συνέδεσε άμεσα την ειρηνευτική εντολή με το διπλωματικό μέτωπο που ηγούνται Γκουτιέρες και η Ολγκίν. «Είναι θεμελιώδης για αυτές τις πολιτικές προσπάθειες, γιατί αν δείτε οποιαδήποτε επανάληψη έντασης – και πάλι, μη γένοιτο, επανάληψη σοβαρής έντασης – τότε μπορείτε να φανταστείτε τον αντίκτυπο στις πολιτικές προσπάθειες», είπε.

«Όποια κι αν είναι η εντολή, εν τέλει είναι πολιτικές, αφορούν την υποστήριξη πολιτικών προσπαθειών, είτε μιλάμε απλώς για παρακολούθηση εκεχειρίας είτε για μεγαλύτερη εντολή. Είναι πάντα, εν τέλει, θέμα παροχής στήριξης σε προσπάθειες για μια βιώσιμη πολιτική λύση», ανέφερε καταληκτικά ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ