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| Πολιτική

Πιθανές συναντήσεις Χριστοδουλίδη με Φίτο και Ολγκίν πριν το τετ-α-τετ με Γκουτέρες - Στην Αθήνα το Σάββατο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Συντονισμός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και διπλωματικός πυρετός για την επανέναρξη των συνομιλιών – Στην Τουρκία την Παρασκευή η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ.

Υπάρχει ενδεχόμενο το Σάββατο να συναντηθεί και με τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Αθήνα, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ ανέφερε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί και μία συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν πριν τη συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες.

Προσερχόμενος στην τελετή εγκαινίων του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Τιμίου Σταυρού και μέρους του Παραδοσιακού Πυρήνα Ομόδους», όπου θα απευθύνει χαιρετισμό, και ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την επίσκεψή του στην Αθήνα το ερχόμενο Σάββατο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «θα μεταβώ το Σάββατο το πρωί για μια ανταλλαγή απόψεων. Έναν συντονισμό, που υπάρχει εξάλλου, αλλά θεωρήσαμε αναγκαίο να γίνει αυτή η συνάντηση, εν όψει της πολύ σημαντικής καθόδου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ».

Πρόσθεσε ότι «υπάρχει ένα ενδεχόμενο να έχουμε αμέσως μετά και τον κ. Φίτο, τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι «θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την κινητικότητα που εν πολλοίς εμείς δημιουργήσαμε μέσα από τις κινήσεις μας, μέσα από τη στρατηγική μας, έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο, που είπα πολλές φορές, την επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου από εκεί που διακόπηκαν το 2017».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είπε ότι η κ. Ολγκίν ήταν στις Βρυξέλλες και είχε συναντήσεις με τον κ. Φίτο, κατά τις οποίες ενημερώθηκε για τις θέσεις της ΕΕ για το Κυπριακό, οι οποίες, όπως είπε, «ταυτίζονται απόλυτα με τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Υπάρχει αύριο μια πολύ σημαντική συνάντηση. (Η κ. Ολγκίν) θα είναι στην Τουρκία, θα δει τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και ακολούθως θα έρθει στην Κύπρο», ανέφερε.

«Είμαστε σε επαφή έτσι ώστε την Κυριακή ή νωρίς τη Δευτέρα να γίνει μια συνάντηση με την κ. Ολγκίν, εν αναμονή της άφιξης του ΓΓ του ΟΗΕ», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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