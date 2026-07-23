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| Κύπρος

Πενθήμερη κράτηση για 47χρονο για τον εμπρησμό αυτοκινήτου στον Στρόβολο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος από το ΤΑΕ Λευκωσίας – Ολοσχερώς καταστράφηκε το όχημα του 34χρονου ιδιοκτήτη.

Υπό κράτηση δυνάμει δικαστικού διατάγματος διάρκειας πέντε ημερών, που εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, τέθηκε άντρας ηλικίας 47 ετών, ο οποίος συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού αυτοκινήτου. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, ο 47χρονος συνελήφθη χθες, από μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, το οποίο εξασφαλίστηκε στη βάση στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο εμπρησμός διαπράχθηκε γύρω στις 4.50 χθες τα ξημερώματα, όταν κακόβουλα τέθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, ενώ βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοιχτό χωράφι, παρά την οικία του 34χρονου ιδιοκτήτη του, στον Στρόβολο.

Την πυρκαγιά, από την οποία καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο, κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που σε συνεργασία με μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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