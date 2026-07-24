Από τα 40άρια σε βροχές και ισχυρούς ανέμους - Αλλάζει ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, να ενισχυθούν και να πνέουν γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά στα παράλια ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια και μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και τα ανατολικά, ωστόσο σύντομα θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα δυτικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στις περιοχές του εσωτερικού ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά και τα ανατολικά. Το Σάββατο, το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση, για να παραμείνει στα ίδια επίπεδα την Κυριακή και να κυμανθεί έτσι λίγο πιο κάτω από τις κανονικές για την εποχή τιμές. Τη Δευτέρα όμως αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.