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Παραδόθηκε χθες το απόγευμα ο δρόμος των Κονιών στην κυκλοφορία

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Ο δρόμος των Κονιών παραδόθηκε χθες στις 4:00 το απόγευμα στην κυκλοφορία, πλήρως αμφίδρομος, αρκετά νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε η σχετική σύμβαση. Ο Δημαρχεύων του Δήμου Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, δήλωσε ότι η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου αποτελεί αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων.

Όπως ανέφερε, ενώ η σύμβαση προέβλεπε την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου τον Σεπτέμβριο, χάρη στον συνεχή συντονισμό και την καθημερινή παρακολούθηση από τον Δήμο Πάφου, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους επιβλέποντες μηχανικούς, το προσωπικό του Δήμου και τη συνεργασία με τον ανάδοχο, το έργο ολοκληρώθηκε αρκετά νωρίτερα.

Ο κ. Ονησιφόρου απολογήθηκε για την προσωρινή ταλαιπωρία που υπέστησαν οι πολίτες κατά τη διάρκεια των εργασιών και ευχαρίστησε θερμά το κοινό για την υπομονή, την κατανόηση και τη συνεργασία του. «Στόχος μας ήταν και παραμένει να ολοκληρώνουμε τα έργα με ασφάλεια, ποιότητα και στον συντομότερο δυνατό χρόνο, ώστε να περιορίζεται όσο γίνεται η ταλαιπωρία και να βελτιώνεται η καθημερινότητα των δημοτών.

Σας ευχαριστούμε ειλικρινά για την υπομονή και την εμπιστοσύνη σας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πολίτη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Κονιών εξέφρασε την ικανοποίησή του για το άνοιγμα του δρόμου, συγχαίροντας και ευχαριστώντας τόσο τον επιβλέποντα μηχανικό του Δήμου Πάφου όσο και τον εργολάβο για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος που είχε συμφωνηθεί.

Παράλληλα, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Δημαρχεύοντα Άγγελο Ονησιφόρου, σημειώνοντας ότι με δική του πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση για το προσωρινό κλείσιμο του δρόμου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να καταστεί δυνατή η παράδοσή του με αμφίδρομη κυκλοφορία.

Ο Αντιδήμαρχος επισήμανε ότι, παρά το άνοιγμα του δρόμου, οι οδηγοί θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο εργολάβος θα συνεχίσει να εκτελεί εργασίες μέχρι την πλήρη αποπεράτωση του έργου.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε το κοινό για την υπομονή που επέδειξε κατά τη διάρκεια των εργασιών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με την ολοκλήρωση του έργου η ικανοποίηση των κατοίκων και των χρηστών του δρόμου θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.

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