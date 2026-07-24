Επιστολές συντεχνιών για την «ενοικίαση» εργαζομένων στη ξενοδοχειακή βιομηχανία

Οι συντεχνίες ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ απέστειλαν επιστολές προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνο Μουσιούττα, τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Άντη Αποστόλου και τον Διευθυντή του Τμήματος ΕργασίαςΑλέξανδρο Αλεξάνδρου, με θέμα την «ενοικίαση» εργαζομένων στη ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Στις επιστολές τους, αναφέρει ανακοίνωση της ΣΕΚ, επισημαίνουν ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης («ενοικιαζόμενων» εργαζομένων) στους τομείς των κέντρων αναψυχής και της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Όπως αναφέρεται, το φαινόμενο αυτό προκαλεί σοβαρή ανησυχία, καθώς, παραβιάζει τις πρόνοιες του περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμου του 2012 [Ν. 174(Ι)/2012], συμβάλλει στην παραβίαση των Συλλογικών Συμβάσεων και της λοιπής εργατικής νομοθεσίας, ενώ επιτείνει τα προβλήματα που έχουν ήδη προκύψει από την εφαρμογή του νέου Πλαισίου για την απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων από Τρίτες Χώρες.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην επιστολή του Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2025, με την οποία είχαν ενημερωθεί οι Σύνδεσμοι Ξενοδόχων για τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Ωστόσο, το φαινόμενο όχι μόνο εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά παρουσιάζει και αυξητικές τάσεις.

Οι ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες επιθεωρήσεις και ελέγχους στους συγκεκριμένους τομείς της αγοράς εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, ο τερματισμός των παράνομων πρακτικών και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.