Σοβαρή καταγγελία από την Terra Cypria: Συνεχίζονται χωρίς άδειες οι εργασίες στην Τρόζενα

Τη συνέχιση μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικών εργασιών στον εγκαταλελειμμένο οικισμό της Τρόζενας, στην επαρχία Λεμεσού, καταγγέλλει το Terra Cypria, υποστηρίζοντας ότι οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000, χωρίς περιβαλλοντική έγκριση, πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, οι χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες διεξάγονται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Χα Ποτάμι και πλησίον της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης Χα Ποτάμι. Το Terra Cypria καλεί το Τμήμα Περιβάλλοντος να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντική πληροφόρηση.

Όπως αναφέρεται, η Περιβαλλοντική Αρχή δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι σήμερα σε επανειλημμένα αιτήματα του οργανισμού για παροχή στοιχείων σχετικά με τις εργασίες, τις διαδικασίες αδειοδότησης και τα μέτρα που ενδεχομένως έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η υπόθεση αφορά το γενικό χωροταξικό πλάνο ανοικοδόμησης και αναζωογόνησης των εγκαταλελειμμένων οικισμών Τρόζενας και Γεροβάσας. Για το σχέδιο υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2025 μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η οποία εξετάστηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2026 από την αρμόδια επιτροπή.

Κατά τη συγκεκριμένη συνεδρία, σύμφωνα με το Terra Cypria, διαπιστώθηκε ότι είχαν ήδη αρχίσει μεγάλης κλίμακας χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες. Δύο ημέρες αργότερα, στις 12 Φεβρουαρίου 2026, ο οργανισμός απέστειλε επιστολή προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, ζητώντας την υποβολή συμπληρωματικών και διευκρινιστικών στοιχείων.

Ακολούθησε δεύτερη επιστολή στις 8 Μαΐου 2026, μετά τη δημοσιότητα που έλαβε το ζήτημα μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης.

Νέα επιτόπια επίσκεψη του Terra Cypria στην Τρόζενα, στις 21 Ιουλίου 2026, κατέδειξε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ότι οι κατασκευαστικές εργασίες συνεχίζονταν τόσο εντός όσο και εκτός των τεμαχίων στα οποία προτείνεται να χωροθετηθεί το έργο.

Ο οργανισμός αναφέρει ότι οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Χα Ποτάμι. Οι εργασίες, όπως σημειώνεται, επεκτείνονται σε περιοχές εντός και εκτός καθορισμένου ορίου ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, επηρεάζουν πολεοδομική ζώνη κατοικίας, ζώνη προστασίας της φύσης, ζώνες προστασίας των υδάτων, καθώς και το πολεοδομικό καθεστώς προστατευόμενου τοπίου στο φαράγγι Τρόζενας και Γεροβάσας.

Καθώς δεν είχε λάβει απάντηση στις προηγούμενες επιστολές του, το Terra Cypria απέστειλε στις 22 Ιουλίου 2026 νέο αίτημα προς την Περιβαλλοντική Αρχή. Με αυτό ζήτησε ενημέρωση για τα μέτρα που ενδεχομένως έλαβαν το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού.

Ζήτησε επίσης να πληροφορηθεί κατά πόσο το Τμήμα Περιβάλλοντος προτίθεται να συνεχίσει την εξέταση του προτεινόμενου έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Διοικητικού Δικαστηρίου της Κύπρου, καθώς και σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση ενός έργου πρέπει να πραγματοποιείται πλήρως και εγκαίρως, πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας και πριν από την έναρξη των εργασιών. Τονίζεται επίσης ότι ο κύριος ενός έργου δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση για πολεοδομική άδεια, συνοδευόμενη από τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες, και ταυτόχρονα να προχωρεί σε χωματουργικές ή οικοδομικές εργασίες χωρίς τις αναγκαίες εγκρίσεις.

Καταλήγοντας, το Terra Cypria καλεί το Τμήμα Περιβάλλοντος, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού να λάβουν άμεσα όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Όπως αναφέρει, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ενεργήσουν με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και την εφαρμογή των διαδικασιών περιβαλλοντικού και πολεοδομικού ελέγχου.