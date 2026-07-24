Τραγωδία στην Κώμα του Γιαλού: Σιλό γεμάτο σιτάρι κατέρρευσε και καταπλάκωσε 46χρονο εργάτη (φώτο - βίντεο)

Τραγικό θάνατο βρήκε 46χρονος εργάτης στην Κώμα του Γιαλού στα κατεχόμενα, όταν σιλό γεμάτο με χιλιάδες τόνους σιταριού κατέρρευσε αιφνιδίως, καταπλακώνοντάς τον κάτω από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τον τ/κ τύπο, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12:15, σε εγκαταστάσεις του «δημόσιου οργανισμού αγροτικών προϊόντων» (TÜK). Το σιλό, χωρητικότητας 2.500 τόνων, ήταν πλήρως φορτωμένο με σιτάρι όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, υποχώρησε και κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Στο σημείο σήμανε αμέσως συναγερμός, καθώς ο 46χρονος Λοκμάν Χατζιχασάνογλου εγκλωβίστηκε κάτω από τα συντρίμμια και τις μεγάλες ποσότητες σιταριού.

Ακολούθησε πολύωρη και αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης, με τα συνεργεία να δίνουν μάχη για να τον εντοπίσουν και να τον απεγκλωβίσουν. Ο εργάτης ανασύρθηκε ζωντανός και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, ο 46χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, μετατρέποντας την επιχείρηση διάσωσης σε τραγωδία.

Η «αστυνομία» άρχισε έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης του σιλό.