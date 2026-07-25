Σοβαρές κατηγορίες στο Κακουργιοδικείο αντιμετωπίζουν οι Δρουσιώτης-Σάντη

Σ ε απευθείας δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία παραπέμφθηκαν χθες ο Μακάριος Δρουσιώτης και η Κυριακή Κυριάκου (Σάντη) σε σχέση με την επίμαχη ανάρτηση από τον συγγραφέα τον περασμένο Μάρτιο. Η υπόθεση, για την οποία κλήθηκε στην Κύπρο μέχρι και κλιμάκιο του FBI για να συμβάλει στη διερεύνηση, έγινε γνωστή ως υπόθεση «Σάντη», λόγω του υποκοριστικού με το οποίο αποκαλούσαν τη δεύτερη κατηγορούμενη.

Χθες νωρίς το πρωί, μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου μετέβησαν στον χώρο των δικαστηρίων στη Λευκωσία, όπου, κατόπιν οδηγιών από τη Νομική Υπηρεσία, έγινε η διαδικασία παραπομπής των δύο κατηγορούμενων προσώπων σε απευθείας δίκη. Με την ολοκλήρωση της παραπομπής, η Αστυνομία επέδωσε τα κατηγορητήρια και στους δύο κατηγορούμενους με την υπόθεση να ορίζεται για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Στο κατηγορητήριο, περιλαμβάνονται 101 κατηγορίες που αφορούν κατάρτιση πλαστού εγγράφου, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, δημοσίευση πλαστών ειδήσεων και παρενόχληση.

Πιο σοβαρές είναι οι κατηγορίες για κατάρτιση πλαστού εγγράφου και κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, κατηγορίες οι οποίες επισύρουν ποινές φυλάκισης μέχρι και επτά έτη. Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες που αφορούν τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, ο ποινικός κώδικας προβλέπει ότι «όποιος με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιεύει σε οποιαδήποτε μορφή ψευδείς ειδήσεις ή πληροφορίες που δύνανται να κλονίσουν τη δημόσια τάξη ή την εμπιστοσύνη του κοινού προς το κράτος ή τα όργανά του ή να προκαλέσουν φόβο ή ανησυχία στο κοινό ή να παραβλάψουν με οποιονδήποτε τρόπο την κοινή ειρήνη και ευταξία είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και με τις δυο αυτές ποινές: Νοείται ότι αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί το δικαστήριο ότι η δημοσίευση έγινε με καλή πίστη και στηρίχτηκε σε γεγονότα που δικαιολογούν τέτοια δημοσίευση».

Γιατί Κακουργιοδικείο;

Η διευκρίνιση από τη Νομική Υπηρεσία ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Κακουργιοδικείο άνοιξε κύκλο έντονων συζητήσεων σε νομικούς κύκλους, θεωρώντας ότι μια τέτοιας φύσεως υπόθεση θα μπορούσε να εκδικαστεί και από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Επικαλούνται μάλιστα το παράδειγμα με τον πρώην επίτροπο Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη ο οποίος αντιμετώπιζε παρόμοιες κατηγορίες σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία πλαστού εγγράφου. Ο Γιαννάκη είχε βρεθεί στο εδώλιο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και κατόπιν παραδοχής τού επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών. Επίσημα από τη Νομική Υπηρεσία, δεν δόθηκαν περαιτέρω εξηγήσεις για την απόφαση όπως οι Δρουσιώτης και Σάντη παραπεμφθούν σε απευθείας δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου. Σημαντική είναι επίσης η διευκρίνιση ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ποινές φυλάκισης μέχρι πέντε έτη.

Χρειαζόταν αυτοεξαίρεση;

Ένα άλλο ερώτημα που αποτελεί αντικείμενο συζήτησης είναι κατά πόσο ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας έπρεπε να απέχουν της λήψης οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την υπόθεση «Σάντη», από τη στιγμή που τα ονόματά τους αναφέρονταν στην επίμαχη ανάρτηση του Δρουσιώτη. Από το περιβάλλον του Μακάριου Δρουσιώτη υποστηρίζουν ότι και οι δύο προϊστάμενοι της Νομικής Υπηρεσίας όφειλαν να απέχουν και να αυτοεξαιρεθούν. Από την άλλη, δηλαδή από τη Νομική Υπηρεσία, κυριαρχεί η άποψη ότι, από τη στιγμή που η έρευνα που προηγήθηκε κατέδειξε ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης Δρουσιώτη ήταν βασισμένο σε ένα ψέμα και σε κατασκευασμένα στοιχεία, δεν συνέτρεχαν λόγοι για να σκεφτούν το ενδεχόμενο αυτοεξαίρεσης και από την υπόθεση.

Συνδέει Videogate-Αναστασιάδη

Δημοσιεύοντας την πρώτη σελίδα του κατηγορητηρίου που του επιδόθηκε, ο Μακάριος Δρουσιώτης σε ανάρτησή του ενημέρωσε ότι «παρέλαβα κατηγορητήριο για την υπόθεση "Σάντη" ότι με δόλο και εν γνώσει μου δημοσίευσα πλαστά μηνύματα». Ο Μακάριος Δρουσιώτης στην ανάρτησή του τονίζει ότι: «πρόκειται για αντιπερισπασμό για το Videogate και χείρα βοήθειας στον Νίκο Αναστασιάδη. Η Νομική Υπηρεσία παραχωρεί ασυλία σε βαρυποινίτες για φόνους και ναρκωτικά για να τους καταστήσει μάρτυρες σε δευτερεύουσες υποθέσεις. Είμαι βασικός μάρτυρας στην υπόθεση που αφορά το «Κράτος Μαφία». Η Νομική Υπηρεσία με εξουδετερώνει χρίζοντάς με κατηγορούμενο. Ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης και ο Βοηθός του Σάββας Αγγελιδης, οι οποίοι κατά τα άλλα αυτοεξαιρέθηκαν από τις διαδικασίες για το "Κράτος Μαφία" και οι οποίοι αναφέρονται τόσο στα σχετικά δημοσιεύματά μου όσο και στα μηνύματα της Σάντη καταχώρισαν κατηγορητήριο εναντίον μου και υπέρ του εαυτού τους! Στην Κύπρο του Νίκου Χριστοδουλίδη η ερευνητική δημοσιογραφία σέρνεται σε ποινικά δικαστήρια. Κράτος δικαίου στα τάρταρα».

Με οδηγίες της ΝΥ

Ο δρόμος για άσκηση ποινικών διώξεων για την υπόθεση «Σάντη» ουσιαστικά άνοιξε, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής διερεύνησης και των ευρημάτων αυτής, όπως παρουσιάστηκαν από τον αρχηγό Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη, στις αρχές του περασμένου Ιουνίου. Ο αρχηγός Αστυνομίας, παρουσιάζοντας την έρευνα για την υπόθεση «Σάντη», ανέφερε ότι, μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης και την αξιολόγηση του συνόλου του μαρτυρικού υλικού από την Αστυνομία και τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. «Δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα σοβαρά αδικήματα που προβλήθηκαν δημόσια εναντίον των προσώπων που κατονομάστηκαν ή ενεπλάκησαν στους ισχυρισμούς αυτούς. Αντιθέτως, η διερεύνηση κατέδειξε ότι το περιεχόμενο του δεκατετρασέλιδου εγγράφου, των επίμαχων μηνυμάτων, των ηχητικών αποσπασμάτων και του ευρύτερου αφηγήματος που παρουσιάστηκε ήταν ψευδές και κατασκευασμένο. Η διαπίστωση αυτή δεν βασίζεται σε υποθέσεις ή εκτιμήσεις. Βασίζεται σε μαρτυρίες που δόθηκαν ενώπιον των ανακριτών, σε τεχνικά και δικανικά ευρήματα, σε ανεξάρτητη μαρτυρία και σε αντικειμενικά στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας», τόνισε. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Νομική Υπηρεσία έδωσε οδηγίες στην Αστυνομία για έναρξη ποινικής διερεύνησης για τα πρόσωπα που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία και κυκλοφορία των μηνυμάτων.