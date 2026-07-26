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Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στον κάμπο του Βούππου εντός κρατικού δάσους Πάφου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται, καταλήγει το Τμήμα.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στην τοποθεσία κάμπος του Βούππου εντός του κρατικού δάσους Πάφου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026, και ώρα 4 μ.μ. και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 5.26 μ.μ., αφού έκαψε έκταση πέντε δεκαρίων με θάμνους, πεύκα και ελιές.

Όπως αναφέρεται, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 20 άτομα του Τμήματος Δασών με πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ένα βυτιοφόρο όχημα και ένα προωθητή γαιών. Συμμετείχαν επίσης, δύο άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα, καθώς και ένα πυροσβεστικό όχημα με δύο εθελοντές από την κοινότητα Οίκου, ενώ την επιχείρηση πυρόσβεσης συνέδραμαν και τέσσερα πτητικά μέσα της Δημοκρατίας.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται, καταλήγει το Τμήμα.

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ΠΥΡΚΑΓΙΑΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

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