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Δεν μας αφήνει η ζέστη: Άνοδος της θερμοκρασίας από την Τρίτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αίθριος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο την Τρίτη και να διατηρείται πάνω από τις κλιματικές τιμές για την εποχή μέχρι και την Πέμπτη.

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Τρίτη και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τετάρτη και την Πέμπτη, τα οποία είναι πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

 

 

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