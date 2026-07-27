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Έξω φρενών ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας για την πυρκαγιά: «Η Αστυνομία να συλλάβει τον υπουργό Άμυνας»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη διεξαγωγή βολών στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, κάνοντας αναφορά και σε περιστατικά του περασμένου καλοκαιριού.

 

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Ο κοινοτάρχης της Αγίας Άννας Αναστάσης Γεωργίου κάλεσε τον Αρχηγό της Αστυνομίας να προχωρήσει στη σύλληψη του υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο πεδίο βουλής του Καλού Χωριού.

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη διεξαγωγή βολών στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, κάνοντας αναφορά και σε περιστατικά του περασμένου καλοκαιριού.

Όπως ανέφερε, είχε ανακοινωθεί ότι δεν θα πραγματοποιούνταν βολές, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, «έγινε βολή μέσα στον καύσωνα». Ο κ. Γεωργίου άσκησε κριτική προς τον Υπουργό Άμυνας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να κατηγορήσω τον Υπουργό Άμυνας και πρέπει να τον συλλάβει ο Αρχηγός της Αστυνομίας».

Ακολούθως είπε ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτοικοι στην περιοχή, ενώ εξαπέλυσε επικρίσεις για τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν εκρήξεις στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού.

Μιλώντας για την εκκένωση της κοινότητας, ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι το μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων καθυστέρησε να φτάσει, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί η καμπάνα του χωριού για να ενημερωθούν οι κάτοικοι.

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