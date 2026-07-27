Διερεύνηση συνθηκών υπό τις οποίες παρέμενε ελεύθερος ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στο Βερολίνο ζητά ο ΥΠΕΣ

Μετά την επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο το βράδυ στο πλαίσιο του φεστιβάλ Pride στο Βερολίνο, ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Αλεξάντερ Ντομπρίντ, ζήτησε να διερευνηθεί γιατί επιβλήθηκε ποινή με αναστολή στον φερόμενο δράστη, που είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος, ενώ ο Δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ, εξέφρασε επίσης σοβαρές απορίες για τον προηγούμενο χειρισμό της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι σέβεται την ανεξαρτησία της.

Ο φερόμενος ως ισλαμιστής δράστης παρέμενε ελεύθερος, παρά το ποινικό του παρελθόν και την προηγούμενη καταδίκη του.

Εξάλλου, κορυφαίοι Γερμανοί πολιτικοί εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για την αιματηρή επίθεση. Ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος, Φρανκ Βάλτερ Σταινμάγιερ, δήλωσε συγκλονισμένος, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως επίθεση κατά της ανοιχτής κοινωνίας και του τρόπου ζωής και συνύπαρξης στη Γερμανία, ενώ αναφέρθηκε στις αξίες της ανεκτικότητας, της διαφορετικότητας, της αυτοδιάθεσης και της ισότητας που εκφράζει το φεστιβάλ Pride.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης, Στέφανι Χιούμπιγκ, καταδίκασε την επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση εναντίον ανθρώπων που γιορτάζουν ειρηνικά συνιστά επίθεση στις φιλελεύθερες αξίες, την ανοιχτή κοινωνία και την queer κοινότητα.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών, Mατίας Μιρς, εξέφρασε επίσης τον αποτροπιασμό του, επισημαίνοντας ότι έχει συμμετάσχει ο ίδιος πολλές φορές στο συγκεκριμένος φεστιβάλ και, ως ομοφυλόφιλος, γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη ημέρα συμβολίζει την ελευθερία, τα ίσα δικαιώματα και το δικαίωμα του καθενός να είναι ο εαυτός του. Όπως τόνισε, όλες αυτές οι αξίες δέχθηκαν στο Βερολίνο μια αποτρόπαιη επίθεση.

Η Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, Τζούλια Κλέκνερ, διέταξε να κυματίσουν μεσίστιες οι σημαίες στο Κοινοβούλιο και τόνισε ότι η επίθεση σε ανθρώπους που υπερασπίζονται την ελευθερία, τα ίσα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα συνιστά επίθεση στα θεμέλια της δημοκρατικής κοινωνίας και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής του AfD στο Βερολίνο, Kρίστιν Μπρίκνερ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, συνδέοντας, υπό την προϋπόθεση επιβεβαίωσης των σχετικών πληροφοριών, την επίθεση με την προηγούμενη μεταναστευτική πολιτική της Γερμανίας, σε περίπτωση που ο δράστης αποδειχθεί ότι ήταν γνωστός ισλαμιστής.

Ο επικεφαλής του CSU, Μάρκους Ζέντερ, χαρακτήρισε την επίθεση συνειδητό πλήγμα στην ιδέα της ελευθερίας και ζήτησε την αντιμετώπισή της με τη μέγιστη αυστηρότητα.

Τέλος οι Πράσινοι εξέφρασαν σοκ και βαθιά θλίψη, ζητώντας τη σύλληψη των δραστών και τη διερεύνηση πιθανών δικτύων και των υποκείμενων κινήτρων της επίθεσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ