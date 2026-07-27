Ευθύνες στο 70ο Τάγμα Μηχανικού για την πυρκαγιά επιρρίπτει ο υπουργός Άμυνας - «Υπήρξαν συστάσεις» λέει το Τμήμα Δασών

Έντονη δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς που οδήγησαν στην πυρκαγιά στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, δηλώνοντας ότι έχει ήδη διατάξει διοικητική έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Όπως ανέφερε, επέδειξαν «αντιεπαγγελματισμό» κατά τη διαδικασία καταστροφής βλημάτων RPG στο πεδίο βολής, ενώ τόνισε ότι «οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, την ευθύνη για την έναρξη της πυρκαγιάς φέρει το 70ο Τάγμα Μηχανικού, καθώς προχώρησε στην καταστροφή πυρομαχικών υπό συνθήκες καύσωνα, με θερμοκρασίες που άγγιζαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, απαγορεύονται τέτοιες ενέργειες υπό αυτές τις συνθήκες.

Ο κ. Πάλμας σημείωσε ότι, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές ούτε υπήρξαν καταστροφές σε ακίνητα, ενώ ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

«Δεν υποβαθμίζω ποσώς αυτό που δημιουργήθηκε», υπογράμμισε, διαμηνύοντας ότι θα εξαντλήσει «όλη τη αυστηρότητα που προβλέπεται» για τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Αν προκύψουν πολιτικές ευθύνες σε βάρος του, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι θα τις αναλάβει.

«Υπήρξαν συστάσεις», λέει το Τμήμα Δασών

Υπήρξαν συστάσεις για αποφυγή βολών ή καταστροφή εκρηκτικών σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών δήλωσε στο ΡΙΚ ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Δασών, Γλαύκος Κυριακού.

Ερωτηθείς αν υπήρξε οδηγία από πλευράς τμήματος Δασών προς την Ε.Φ. για αποφυγή βολών ή καταστροφής εκρηκτικών, ο κ. Κυριάκου απάντησε καταφατικά. «Οι συστάσεις του Τμήματος Δασών δόθηκαν», είπε χαρακτηριστικά.