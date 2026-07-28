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| Κύπρος

Στη δίνη του καύσωνα η Κύπρος - Κίτρινη προειδοποίηση για 40 βαθμούς σήμερα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αίθριος ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τη θερμή αέρια μάζα να διατηρεί τις θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Σε ισχύ από τις 14:00 έως τις 16:30 η προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν σήμερα τους 40 βαθμούς στο εσωτερικό και θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, η Κύπρος εξακολουθεί να επηρεάζεται από εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα.

Η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά σε προσήνεμες περιοχές μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα, για να συνεχίσει να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Κίτρινη προειδοποίηση

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία, η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 14:00 έως τις 16:30.

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