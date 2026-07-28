Ισπανία: Αγώνας δρόμου στα πύρινα μέτωπα - «Πρέπει να ξαναχτίσουμε ένα διαφορετικό δάσος», λέει ο Μακρόν

Μεικτή είναι η εικόνα από τα μεγάλα πύρινα μέτωπα που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες τη νοτιοδυτική Ευρώπη, καθώς στη Γαλλία η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στην Μπισκαρός τέθηκε υπό έλεγχο, την ώρα που στην Ισπανία οι αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο για να περιορίσουν τις φλόγες πριν από την αναμενόμενη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Μακρόν: «Πρέπει να ξαναχτίσουμε ένα διαφορετικό δάσος»

Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη κοντά στην Μπισκαρός, στον νομό Λαντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά την επίσκεψή του στο επιχειρησιακό κέντρο πυρόσβεσης και διάσωσης του Μπορντό, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα θα πρέπει να προχωρήσει στην αναδάσωση των καμένων εκτάσεων, προσαρμόζοντας παράλληλα τη διαχείριση των δασών στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. «Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να ανοικοδομήσουμε ένα διαφορετικό δάσος», δήλωσε, επισημαίνοντας επίσης τις πιέσεις που ασκούν η οικιστική ανάπτυξη και η αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, οι πυρκαγιές έχουν ήδη καταστρέψει περίπου 1,16 εκατομμύρια στρέμματα γης στη Γαλλία από τις αρχές του έτους.

Αγώνας δρόμου στην Ισπανία πριν αλλάξει η φορά των ανέμων

Την ίδια ώρα, στην Ισπανία οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό των μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται κοντά στη Μαδρίτη, ενόψει της μεταβολής των ανέμων που ενδέχεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στην περιφέρεια της Μαδρίτης, Φραν Μαρτίν Αγκίρε, δήλωσε ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το χρονικό περιθώριο μέχρι το μεσημέρι, όταν οι άνεμοι αναμένεται να στραφούν σε νότιους και να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τα πύρινα μέτωπα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «απολύτως καθοριστικής σημασίας», εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι πυρκαγιές θα τεθούν υπό έλεγχο, παρά τις δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις των επόμενων ημερών.

Φόβοι για ένωση δύο μεγάλων μετώπων

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο να ενωθεί το μέτωπο της «Δυτικής Σιέρα» στην περιφέρεια της Μαδρίτης με τη μεγάλη πυρκαγιά στην Άβιλα, στη γειτονική Καστίλη-Λεόν, η οποία χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση ως η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά της πρόσφατης ιστορίας της χώρας.

Μόνο τα δύο αυτά μέτωπα έχουν κατακάψει περίπου 750.000 στρέμματα μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ τρία ενεργά μέτωπα εξακολουθούν να απασχολούν τις αρχές στην περιφέρεια της Μαδρίτης.

Παρά τη δυσκολία της κατάστασης, καταγράφονται ορισμένα ενθαρρυντικά σημάδια, καθώς κάποιοι από τους κατοίκους που είχαν απομακρυνθεί προληπτικά αρχίζουν να επιστρέφουν στις εστίες τους.

«Η πιο οδυνηρή έκφραση της κλιματικής κρίσης»

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, κατά την επίσκεψή του σε κέντρο συντονισμού στην περιφέρεια της Βαλένθια, προειδοποίησε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι δύσκολες λόγω της αναμενόμενης ανόδου της θερμοκρασίας.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις πρωτοφανείς σε έκταση πυρκαγιές ως «την πιο οδυνηρή έκφραση μιας κλιματικής έκτακτης ανάγκης», υπογραμμίζοντας ότι πλέον τέτοια φαινόμενα «δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά τον κανόνα». Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην Ισπανία από τις αρχές του έτους.

Στην περιοχή της Βαλένθια, δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να επηρεάζονται άμεσα από τις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο και έχουν καταστρέψει περισσότερα από 70.000 στρέμματα γης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ και ΚΥΠΕ