Αποφοίτηση της Οδοντιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Οδοντιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου τίμησε την Τρίτη το βράδυ, τις τάξεις των τελειόφοιτων του Πτυχίου Οδοντιατρικής και του Μεταπτυχιακού Ορθοδοντικής του 2026 στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα ξεχωριστής τελετής.

Απευθυνόμενος στους απόφοιτους, ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Ανδρέας Ευσταθίου, ανέφερε: «Σήμερα εισέρχεστε σε ένα επάγγελμα που βασίζεται στην επιστήμη, τη δεξιότητα, τη συμπόνια και την εμπιστοσύνη. Ως απόφοιτοι της Οδοντιατρικής, εντάσσεστε σε έναν κλάδο που αλλάζει ζωές καθημερινά, βελτιώνοντας την υγεία, ανακουφίζοντας τον πόνο, αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση και ενισχύοντας την ευημερία των ανθρώπων.

Οι γνώσεις, η κλινική εξειδίκευση και οι ηθικές αξίες που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας θα αποτελέσουν το θεμέλιο της επαγγελματικής σας πορείας.

Είστε οι μελλοντικοί κλινικοί οδοντίατροι, ειδικοί, ερευνητές και ηγέτες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της στοματικής υγείας. Η πραγματική αξία του επαγγέλματός σας δεν βρίσκεται μόνο στην τεχνική σας κατάρτιση, αλλά και στη δέσμευσή σας να υπηρετείτε τους άλλους με ακεραιότητα και σεβασμό».

Ο Κοσμήτορας της Οδοντιατρικής Σχολής, Καθηγητής Αθανάσιος Ε. Αθανασίου, ανέφερε ότι «τα έτη σπουδών των αποφοίτων τους προσέφεραν μια πληθώρα εκπαιδευτικών, μαθησιακών, προσωπικών και κοινωνικών εμπειριών, οι οποίες διαμόρφωσαν την πορεία τους και θα αποτελέσουν πολύτιμο εφόδιο στη σταδιοδρομία τους ως οδοντίατροι και επαγγελματίες υγείας. Το Πτυχίο Οδοντιατρικής και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ορθοδοντική, τα οποία προσφέρονται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης του EUC, υποστηρίζονται από ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, με την καθοδήγηση διακεκριμένων καθηγητών διεθνούς κύρους και πολυετή εμπειρία στην οδοντιατρική εκπαίδευση και έρευνα, καθώς και από ένα εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό με σημαντική ακαδημαϊκή και κλινική εμπειρία. Η εκπαίδευση που έλαβαν οι απόφοιτοι τους έχει εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες για την ασφαλή και αποτελεσματική άσκηση της Οδοντιατρικής και της ειδικότητας της Ορθοδοντικής.»

Οι νέοι απόφοιτοι θα στελεχώσουν την παγκόσμια οδοντιατρική κοινότητα ως άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες, έχοντας εκπαιδευτεί σε ένα από τα κορυφαία προγράμματα σπουδών Οδοντιατρικής Επιστήμης της Ευρώπης. Η Οδοντιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δέσμης σπουδών στις Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες Υγείας – μαζί με την Ιατρική, την Κτηνιατρική και τα λοιπά προγράμματα σπουδών – το οποίο καθιερώνει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως σημείο αναφοράς στην ιατρική εκπαίδευση. Η τελετή ανέδειξε τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Σχολής, η οποία προσελκύει φοιτητές από πολλές διαφορετικές χώρες όπως Γαλλία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Ισλανδία, Ελλάδα και άλλες χώρες, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός διεθνούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος υψηλού επιπέδου.

Η τελετή έλαβε χώρα με την παρουσία διακεκριμένων προσκεκλημένων, συμπεριλαμβανομένων των Προέδρων του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λευκωσίας – Κερύνειας και των Οδοντιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών Κύπρου, της Εκπροσώπου των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, των Προέδρων των Οδοντιατρικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και των οικογενειών και φίλων των αποφοιτούντων, και φυσικά της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.