O Όμιλος Πηλακούτα προσφέρει την επιτυχημένη BMW F 900 R με μόλις €9.900

Η BMW F 900 R είναι μια από τις πιο επιτυχημένες roadster μοτοσυκλέτες της μεσαίας κατηγορίας. Με την τελευταία της αναβάθμιση, απέκτησε πιο σπορ χαρακτήρα, βελτιωμένη εργονομία, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις, διατηρώντας παράλληλα τον πολυδιάστατο χαρακτήρα που την έχει καθιερώσει ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας. Μια μοτοσικλέτα όπου ο Όμιλος Πηλακούτα την προσφέρει σε ειδική τιμή με μόλις €9.900.

Στην καρδιά της νέας F 900 R βρίσκεται ο γνωστός δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 895 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει 105 ίππους και ξεχωρίζει για την πλούσια ροπή σε όλο το φάσμα λειτουργίας και την μοναδική αίσθηση και ήχο. Στον βασικό της εξοπλισμό βρίσκεται και το νέο πρόγραμμα οδήγησης Dynamic, το οποίο προσφέρει πιο άμεση απόκριση στο γκάζι και πιο σπορ συμπεριφορά. Παράλληλα, στάνταρ είναι πλέον και τα συστήματα Dynamic Traction Control (DTC) και Engine Drag Torque Control, τα οποία βελτιώνουν σημαντικά την πρόσφυση και τη σταθερότητα τόσο στην επιτάχυνση όσο και στα απότομα κατεβάσματα σχέσεων.

Η αναβαθμισμένη πλέον F 900 R εξοπλίζεται με νέο ανεστραμμένο πιρούνι διαμέτρου 43 χιλιοστών, το οποίο διαθέτει πλήρεις ρυθμίσεις προφόρτισης ελατηρίου, απόσβεσης συμπίεσης και επαναφοράς. Σημαντική αναβάθμιση έχει γίνει και στον τομέα της ασφάλειας. Το BMW Motorrad ABS Pro αποτελεί πλέον βασικό εξοπλισμό, επιτρέποντας ασφαλέστερο φρενάρισμα ακόμη και όταν η μοτοσυκλέτα βρίσκεται υπό κλίση. Παράλληλα, το σύστημα Dynamic Brake Control (DBC) αποτρέπει την ακούσια επιτάχυνση κατά τη διάρκεια έντονου φρεναρίσματος, προσφέροντας επιπλέον επίπεδα ασφάλειας.

Το τιμόνι, τα σποϊλερ και τα πατήδια προσφέρουν μία σαφώς πιο επιθετική θέση οδήγησης, με τον αναβάτη να μεταφέρει περισσότερο βάρος προς τον εμπρός τροχό. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη ακρίβεια στις εισόδους των στροφών και ακόμη πιο άμεση αίσθηση ελέγχου κατά τη σπορ οδήγηση. Αισθητικά, η νέα F 900 R αποκτά ακόμη πιο δυναμική εικόνα, με τη νέα πλαϊνή επένδυση του προβολέα, βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος, να ενισχύει τον σύγχρονο και επιθετικό σχεδιασμό της. Για όσους επιθυμούν ακόμη πιο έντονο αγωνιστικό χαρακτήρα, η BMW Motorrad προσφέρει ως γνήσιο αξεσουάρ το νέο σπορ τελικό εξάτμισης Akrapovič, το οποίο μειώνει το βάρος κατά 1,2 κιλά και χαρίζει ακόμη πιο γεμάτο ήχο στον δικύλινδρο κινητήρα.

Η BMW F 900 R είναι μία από τις κορυφαίες roadster μοτοσυκλέτες της μεσαίας κατηγορίας, προσφέροντας περισσότερη απόλαυση, καλύτερο έλεγχο και υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας σε κάθε διαδρομή.