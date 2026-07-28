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Νικόλας Παπαδόπουλος: Ιστορική εξέλιξη η απόφαση για εξαγωγή φυσικού αερίου από το «Κρόνος» (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ χαιρέτισε την τελική επενδυτική απόφαση της κοινοπραξίας ENI - TotalEnergies, κάνοντας λόγο για δικαίωση 19 χρόνων ενεργειακού σχεδιασμού και για μετάβαση από τον σχεδιασμό στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ως μια ιστορική εξέλιξη για την Κυπριακή Δημοκρατία χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος την ανακοίνωση της κοινοπραξίας ENI - TotalEnergies για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης αναφορικά με την εξαγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος» προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2028.

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Σε δήλωσή του, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι, ύστερα από 19 χρόνια προσπαθειών, η ενεργειακή πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας αρχίζει να αποδίδει «χειροπιαστά αποτελέσματα», κάνοντας λόγο για μετάβαση «από τον ενεργειακό σχεδιασμό στην αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου».

Παράλληλα, έδωσε τα εύσημα σε όλες τις διαδοχικές κυβερνήσεις, σημειώνοντας ότι δεν υπέκυψαν στις απειλές της Τουρκίας και συνέβαλαν ώστε να καταστεί δυνατή η σημερινή εξέλιξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τέως Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου και στον νυν Υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό, τους οποίους συνεχάρη για τη συμβολή τους στην προώθηση του έργου.

«Ο κυπριακός λαός για ακόμη μια φορά αποδεικνύει τι μπορεί να καταφέρει, όταν υπάρχει όραμα, θέληση και πείσμα», ανέφερε καταληκτικά ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

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