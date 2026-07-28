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Χειροπέδες σε γνωστό επιχειρηματία στη Λάρνακα για απάτη σε ακίνητα και ξέπλυμα χρήματος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο επιχειρηματίας φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις πλαστογραφίας, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, δόλιων συναλλαγών σε ακίνητα και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με την Αστυνομία να ζητά αύριο την προσωποκράτησή του.

Στη σύλληψη 62χρονου γνωστού επιχειρηματία, κατοίκου Λάρνακας, προχώρησε σήμερα το ΤΑΕ Λάρνακας στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά σειρά σοβαρών οικονομικών και άλλων αδικημάτων, τα οποία φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2022 και 2024.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εναντίον του 62χρονου διερευνώνται αδικήματα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, καταρτισμό εγγράφων χωρίς εξουσία, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο πρόσωπο, απάτη κατά την πώληση περιουσίας, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με ψευδείς λογαριασμούς με σκοπό την καταδολίευση από διευθυντή εταιρείας, καταδολίευση πιστωτών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο 62χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

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