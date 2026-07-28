Συναγερμός από την Πυροσβεστική για τον κίνδυνο πυρκαγιών - Οδηγίες και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Θερμή έκκληση προς το κοινό να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγει οποιαδήποτε ενέργεια ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά απευθύνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς οι επικρατούσες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας επέκτασης πυρκαγιών.

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες που θα αντιληφθούν καπνό, φωτιά ή οποιαδήποτε ενέργεια που πιθανόν να προκαλέσει πυρκαγιά να ενημερώσουν άμεσα την Υπηρεσία στον αριθμό 112 ή το Τμήμα Δασών στο 1407.

Παράλληλα, το κοινό καλείται να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα ή κίνηση θα μπορούσε να σχετίζεται με πρόκληση πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι το άναμμα φωτιάς, για οποιονδήποτε λόγο, στην ύπαιθρο και στα δάση απαγορεύεται αυστηρά.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται κατά τη χρήση εργαλείων και γεωργικών μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, θερμότητα ή φλόγα, όπως σμυρίλια, οξυγονοκολλήσεις και ηλεκτροκολλήσεις. Τονίζεται, επίσης, ότι η απόρριψη αναμμένων αποτσίγαρων και το άναμμα φωτιάς μπορούν εύκολα να προκαλέσουν πυρκαγιές με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον, τις περιουσίες και τις ανθρώπινες ζωές.

«Η συνεργασία και η υπευθυνότητα όλων είναι απαραίτητες για την αποτροπή δυσάρεστων εξελίξεων», καταλήγει η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.