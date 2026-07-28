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Συναγερμός από την Πυροσβεστική για τον κίνδυνο πυρκαγιών - Οδηγίες και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία Αρχείου.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι το άναμμα φωτιάς, για οποιονδήποτε λόγο, στην ύπαιθρο και στα δάση απαγορεύεται αυστηρά.

Θερμή έκκληση προς το κοινό να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγει οποιαδήποτε ενέργεια ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά απευθύνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς οι επικρατούσες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας επέκτασης πυρκαγιών.

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες που θα αντιληφθούν καπνό, φωτιά ή οποιαδήποτε ενέργεια που πιθανόν να προκαλέσει πυρκαγιά να ενημερώσουν άμεσα την Υπηρεσία στον αριθμό 112 ή το Τμήμα Δασών στο 1407.

Παράλληλα, το κοινό καλείται να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα ή κίνηση θα μπορούσε να σχετίζεται με πρόκληση πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι το άναμμα φωτιάς, για οποιονδήποτε λόγο, στην ύπαιθρο και στα δάση απαγορεύεται αυστηρά.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται κατά τη χρήση εργαλείων και γεωργικών μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, θερμότητα ή φλόγα, όπως σμυρίλια, οξυγονοκολλήσεις και ηλεκτροκολλήσεις. Τονίζεται, επίσης, ότι η απόρριψη αναμμένων αποτσίγαρων και το άναμμα φωτιάς μπορούν εύκολα να προκαλέσουν πυρκαγιές με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον, τις περιουσίες και τις ανθρώπινες ζωές.

«Η συνεργασία και η υπευθυνότητα όλων είναι απαραίτητες για την αποτροπή δυσάρεστων εξελίξεων», καταλήγει η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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