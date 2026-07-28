Λογγίνος για πυρκαγιά στην Αγία Άννα: «Υπήρχαν προειδοποιήσεις πριν από την καταστροφή βλημάτων στο Καλό Χωριό»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η καταστροφή βλημάτων από την Εθνική Φρουρά στο πεδίο βολής στο Καλό Χωριό, σε μια περίοδο κατά την οποία είχαν ήδη διατυπωθεί επανειλημμένες προειδοποιήσεις για εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο αρχιπύραρχος και γενικός συντονιστής για τις μεγάλες πυρκαγιές, Νίκος Λογγίνος, ανέφερε ότι για τη συγκεκριμένη ενέργεια είχε αποσταλεί επιστολή γνωστοποίησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, υπέδειξε ότι το Τμήμα Δασών και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς είχαν επανειλημμένα προειδοποιήσει για την επικινδυνότητα της περιόδου και τον αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.

«Μια φλόγα μπορεί να φέρει την καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται ενέργειες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ανάφλεξη.

«Η δική μου ευθύνη αρχίζει όταν ξεσπάσει η πυρκαγιά»

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσον ο ίδιος γνώριζε εκ των προτέρων για την καταστροφή των βλημάτων, ο κ. Λογγίνος ξεκαθάρισε ότι δεν είναι εθνικός συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, αλλά γενικός συντονιστής μεγάλων πυρκαγιών.

Όπως είπε, οι δικές του αρμοδιότητες ενεργοποιούνται όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά και υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλη κρίση.

«Εάν ξεκινήσει μια πυρκαγιά, οφείλω να ενημερώσω όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, να συγκληθούν τα συντονιστικά κέντρα και να συντονίσουμε τις ενέργειές τους», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρώτο μήνυμα προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία δόθηκε στις 12:27. Αμέσως ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός και στάλθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, δύο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και δύο από το Τμήμα Δασών.

Παράλληλα, τέθηκε σε κινητοποίηση η Πολιτική Άμυνα, προκειμένου να ενημερώσει τους κατοίκους και να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο εκκενώσεων.

Τεχνικό πρόβλημα στο SafeCY Alert

Ο κ. Λογγίνος επιβεβαίωσε ότι το σύστημα SafeCY Alert δεν λειτούργησε κατά την αρχική προσπάθεια αποστολής μηνύματος στους κατοίκους, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος το οποίο, όπως είπε, θα διερευνηθεί από την Πολιτική Άμυνα.

Παρά την αστοχία, ομάδες της Πολιτικής Άμυνας είχαν ήδη σταλεί στην περιοχή και άρχισαν να ενημερώνουν και να απομακρύνουν τον κόσμο πριν η πυρκαγιά πλησιάσει τις κατοικίες.

«Ευτυχώς που είχαν σταλεί οι ομάδες, γιατί το σύστημα δεν λειτούργησε αρχικά. Οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί και ξεκίνησαν τις εκκενώσεις παράλληλα με την προσπάθεια αποστολής του μηνύματος», ανέφερε.

Με αφορμή το περιστατικό, εισηγήθηκε όπως το σύστημα υποβάλλεται σε τακτικές δοκιμές, ακόμη και κάθε δέκα ή δεκαπέντε ημέρες, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι λειτουργεί κανονικά.

Ο συντονιστής μεγάλων πυρκαγιών σημείωσε ότι είχαν δοθεί από την αρχή οδηγίες για έλεγχο της πρόσβασης προς τις κοινότητες, ώστε να μην εισέρχονται πολίτες στην επικίνδυνη ζώνη και οι κάτοικοι να απομακρύνονται με τη συνοδεία της Αστυνομίας.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις παρουσιάζονται προβλήματα, καθώς ορισμένοι πολίτες δεν ακολουθούν τις οδηγίες και επιχειρούν να μεταβούν μόνοι τους στο μέτωπο της φωτιάς.

«Πρέπει να δημιουργήσουμε κουλτούρα συμμόρφωσης. Όταν δίνονται ξεκάθαρες οδηγίες, πρέπει να τις ακολουθούμε. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει το τρακτέρ ή το αυτοκίνητό του και να κατευθύνεται μόνος προς την πυρκαγιά», τόνισε.

«Εξαιρετική η συμβολή των οργανωμένων εθελοντών»

Ο κ. Λογγίνος διαχώρισε, πάντως, τις αυτόνομες και μη συντονισμένες ενέργειες πολιτών από τη δράση των οργανωμένων εθελοντικών ομάδων.

Όπως είπε, κατά τη φετινή περίοδο έχουν εκπαιδευτεί περίπου 400 άτομα, τα οποία συμμετέχουν σε οργανωμένες ομάδες, βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και λαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες.

«Οι εθελοντικές ομάδες είναι εξαιρετικές. Οι άνθρωποι είναι μαζί μας, κάνουν περιπολίες και τους καθοδηγούμε για το πού πρέπει να βρίσκονται. Το πρόβλημα δημιουργείται από όσους λειτουργούν αυτόνομα και χωρίς συντονισμό», ανέφερε.

Σε σχέση με τον καθαρισμό της βλάστησης, είπε ότι σε παγκύπρια βάση έχει καθαριστεί περίπου το 60% με 70% των περιοχών που χρειάζονται παρέμβαση, παραδεχόμενος ότι παραμένει ένα σημαντικό ποσοστό στο οποίο οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Για τη συγκεκριμένη περιοχή, ανέφερε ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις πως οι αντιπυρικές λωρίδες είχαν καθαριστεί. Πρόσθεσε ότι τα πυροσβεστικά οχήματα δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά την κίνησή τους σε αυτές.

Οι άνεμοι και οι καύτρες άνοιγαν νέα μέτωπα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμπεριφορά της φωτιάς και στις καύτρες που μεταφέρονταν σε μεγάλες αποστάσεις εξαιτίας του ανέμου, δημιουργώντας συνεχώς νέες εστίες.

Όπως εξήγησε, ακόμη και όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταφέρνουν να συγκρατήσουν τη φωτιά σε μια γραμμή, οι καύτρες μπορούν να μεταφερθούν 800 μέτρα ή ακόμη και ένα χιλιόμετρο μπροστά, ανοίγοντας νέα μέτωπα.

«Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ενώ κρατάς την πυρκαγιά σε μια γραμμή, πετάγεται μια καύτρα εκατοντάδες μέτρα μπροστά και δημιουργεί νέα εστία. Έτσι το μέτωπο γίνεται τεράστιο και μπορεί να εγκλωβίσει ακόμη και τους ανθρώπους που επιχειρούν», είπε.