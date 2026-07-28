«Έναν χρόνο μετά, η κατάσταση μένει αμετάβλητη»: Το ΑΚΕΛ ζητά απόδοση ευθυνών για την πυρκαγιά σε Αγία Άννα-Ψευδά

Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά στις κοινότητες της Αγίας Άννας και του Ψευδά θέτει το ΑΚΕΛ, ζητώντας την απόδοση ευθυνών και καταγγέλλοντας ότι το κράτος εξακολουθεί να αποτυγχάνει στην προστασία των πολιτών και του τόπου από τις πυρκαγιές.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα εκφράζει την εκτίμηση και τον σεβασμό του προς τους ένστολους και τους εθελοντές που έδωσαν μάχη με τις φλόγες, συμβάλλοντας στην αποτροπή ακόμη χειρότερων συνεπειών. Παράλληλα, δηλώνει την αλληλεγγύη του προς τους κατοίκους των επηρεαζόμενων κοινοτήτων και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη στήριξη των πυρόπληκτων.

Το ΑΚΕΛ επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η αφετηρία της πυρκαγιάς εντοπίζεται στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού Λάρνακας, όπου η Εθνική Φρουρά πραγματοποιούσε καταστροφή παλαιών πυρομαχικών.

Υπό το φως των συγκεκριμένων πληροφοριών, καλεί την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές να εξηγήσουν με ποια λογική πραγματοποιήθηκε η καταστροφή πυρομαχικών εν μέσω καύσωνα και σε περίοδο εξαιρετικά υψηλού κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Το κόμμα ζητά από τον υπουργό Άμυνας να διευκρινίσει ποιος έδωσε την εντολή για τη συγκεκριμένη διαδικασία, ποιοι ήταν ενήμεροι και ποιοι υπηρεσιακοί ή άλλοι παράγοντες είχαν εμπλακεί.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για τη μη ενεργοποίηση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης CyAlert, καθώς και για το κατά πόσο εφαρμόστηκαν εγκαίρως τα σχέδια εκκένωσης των κοινοτήτων.

Όπως αναφέρει, για ακόμη μία φορά κάτοικοι κοινοτήτων που βρίσκονταν σε κίνδυνο ειδοποιήθηκαν μέσω των καμπανών των εκκλησιών, γεγονός που, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, καταδεικνύει κενά στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας.

Το κόμμα καλεί επίσης τα αρμόδια υπουργεία να τοποθετηθούν σε σχέση με τις καταγγελίες του κοινοτάρχη Αγίας Άννας για την κατάσταση των αντιπυρικών ζωνών και για την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

«Υπάρχουν ευθύνες για όλα αυτά, οι οποίες πρέπει να αποδοθούν», αναφέρει το ΑΚΕΛ, προσθέτοντας ότι το απογοητευτικό και εξοργιστικό συμπέρασμα είναι πως, έναν χρόνο μετά τη φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, το κράτος συνεχίζει να παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες στην προστασία των πολιτών.

Καταλήγοντας, υποστηρίζει ότι, παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις και δεσμεύσεις για δραστικές βελτιώσεις στο σύστημα πυροπροστασίας και πολιτικής άμυνας, η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη.