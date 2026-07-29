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Ολοσχερής καταστροφή αυτοκινήτου από φωτιά τα ξημερώματα στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Πάφο, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Σύμφωνα με προκαταρκτική ενημέρωση, γύρω στις 03:55 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο έξω από κατοικία.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσει.

 Από την πυρκαγιά το όχημα υπέστη ολοσχερή καταστροφή, ενώ τα αίτια πρόκλησής της διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

 Οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

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