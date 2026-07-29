Ευθύνες στα ψηλότερα δώματα της ιεραρχίας του ΓΕΕΦ: Ευθύνη δεν φέρει μόνο το τάγμα μηχανικού αλλά και οι επιτελείς που ενέκριναν τη δραστηριότητα

Μέχρι και τα ψηλότερα δώματα της ιεραρχίας του ΓΕΕΦ, αγγίζουν οι ευθύνες για τους χειρισμούς που παραπέμπουν σε όσκαρ ανευθυνότητας σε σχέση με τις αποφάσεις για καταστροφή πυρομαχικών, εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών με συνέπεια την εκδήλωση πυρκαγιάς. Τα όσα διαδραματίστηκαν την περασμένη Δευτέρα στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στην επαρχία Λάρνακας, τον άμεσο κίνδυνο που διέτρεξαν ακόμη και κατοικίες στις γειτονικές κοινότητες, επιβάλλουν πολύ πιο ξεκάθαρες απαντήσεις από τις εξαγγελίες του υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα, για διεξαγωγή έρευνας. Ειδικά από τη στιγμή που στο ΓΕΕΦ υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη διαταγή, η οποία είναι σε ισχύ για περισσότερα από 20 χρόνια και προβλέπει ρητά ότι τους καλοκαιρινούς μήνες δεν διεξάγεται καμιά εκπαιδευτική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης και της καταστροφής πυρομαχικών). Στην ίδια διαταγή του ΓΕΕΦ προβλέπεται ρητά ότι "καμιά βολή δεν θα εκτελείται εάν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 38ο C, χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΓΕΕΦ".

Το πιο σημαντικό ζήτημα που καλείται, λοιπόν, να απαντήσει το Υπουργείο Άμυνας, είναι εάν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τέτοιου είδους ενέργειες. Δηλαδή, εάν η αρμόδια στρατιωτική μονάδα, στην προκειμένη περίπτωση το 70 τάγμα μηχανικού, είχε αποταθεί τις προηγούμενες βδομάδες σε όλα τα συναρμόδια τμήματα του ΓΕΕΦ για να εξασφαλίσει τις σχετικές εγκρίσεις και κατά πόσο έλαβε γνώση η ηγεσία της Εθνικής Φρουράς. Εάν ακολουθήθηκε αυτή η αλυσίδα εξασφάλισης εγκρίσεων, το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί οποιοσδήποτε δεν απέρριψε το αίτημα για καταστροφή των πυρομαχικών, εν μέσω τόσο ψηλών θερμοκρασιών. Αρμόδια στρατιωτική πηγή ανέφερε στον «Π», ότι το σενάριο η μονάδα που είναι υπεύθυνη για την καταστροφή των πυρομαχικών να ενήργησε χωρίς τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, είναι απομακρυσμένο. Όπως εξήγησε, οι δικλίδες ασφαλείας που καθορίζονται είναι τέτοιες, που χωρίς τις εγκρίσεις που καθορίζονται, δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά στο σενάριο να επρόκειτο για έκτακτη περίπτωση, δηλαδή για ποσότητα πυρομαχικών που έπρεπε άμεσα να καταστραφούν, παρόλο που επίσημα από το Υπουργείο και το ΓΕΕΦ δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις για ποια πυρομαχικά επρόκειτο και εάν υπήρχε η παράμετρος της άμεσης καταστροφής, τότε εάν δεν υπήρχε άλλη επιλογή, έπρεπε να γίνει η καταστροφή με τη λήψη αυξημένων μέτρων ασφάλειας και αντιμετώπισης ενδεχόμενης πυρκαγιάς.

Γνώριζαν

Από τις τοποθετήσεις του αρχιπύραρχου και γενικού συντονιστή για πυρκαγιές, Νίκου Λογγίνου, στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», προκύπτει ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, γνώριζαν την καταστροφή των πυρομαχικών την περασμένη Δευτέρα. Όπως ανέφερε «για τη συγκεκριμένη ενέργεια είχε αποσταλεί επιστολή γνωστοποίησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Υπέδειξε ότι το Τμήμα Δασών και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς είχαν επανειλημμένα προειδοποιήσει για την επικινδυνότητα της περιόδου και τον αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. «Μια φλόγα μπορεί να φέρει την καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται ενέργειες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ανάφλεξη.

Επομένως, με βάση την τοποθέτηση του κ. Λογγίνου, από τη στιγμή που οι αρμόδιες υπηρεσίες γνώριζαν, σημαίνει ότι η ενημέρωση προήλθε από το ΓΕΕΦ. Ως εκ τούτου, στο ΓΕΕΦ έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την καταστροφή των πυρομαχικών, και ενημέρωσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ημέρα και τις ώρες των εκρήξεων.

Βιάστηκε ο Πάλμας

Εντύπωση προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα, ο οποίος ενώ διέταξε έρευνα για την απόφαση να καταστραφούν πυρομαχικά μεσούσης του καλοκαιριού, φόρτωσε όλη την ευθύνη στο 70 τάγμα μηχανικού. Σε δηλώσεις του ανέφερε «οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο και την ευθύνη για να ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά τη φέρει το 70 τάγμα μηχανικού. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ απαγορεύονται οι εκρήξεις βαρέων όπλων κατά τους θερινούς μήνες - ασφαλώς θα διερευνηθεί γιατί και πώς - προχώρησαν για να καταστρέψουν αυτά τα βλήματα με τραγικό αποτέλεσμα την πυρκαγιά».

Οι δηλώσεις του υπουργού, προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια σε στρατιωτικούς κύκλους, καθώς όφειλε να γνωρίζει ότι για τη διαδικασία καταστροφής πυρομαχικών αποφασίζουν και άλλοι από την ιεραρχία του ΓΕΕΦ. Το 70 τάγμα μηχανικού έχει την ευθύνη υλοποίησης της απόφασης, χωρίς βεβαίως να απαλλάσσεται από την ευθύνη που τους αναλογεί.

Στην εξίσωση με την κριτική που ασκείται στον υπουργό Άμυνας μετά τις δηλώσεις του, έχει προστεθεί και το περιστατικό με την κλοπή 13,6 κιλών εκρηκτικής ύλης από το πεδίο βολής Καλού Χωριού. Ένα εξόχως σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα τον περασμένο Φεβρουάριο και μέχρι σήμερα τα εκρηκτικά εξακολουθούν να αγνοούνται. Πάντως, σε ό,τι αφορά στην έρευνα που διατάχθηκε, εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, ανέφερε ότι θα ολοκληρωθεί σε δέκα ημέρες.

Ζητούν εξηγήσεις

Για τα όσα ακολούθησαν μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα, κοινοβουλευτικά κόμματα θα ζητήσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο συζήτησης που θα γίνει στη Βουλή. Πρόθεση είναι όπως συζητηθούν όλες οι πτυχές που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς και τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται για αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.