Εικόνες καταστροφής στις βουνοπλαγιές πέριξ της Αγίας Άννας: Κάηκαν περίπου 120 εκτάρια με πεύκα, ελιές, θάμνους και άγρια βλάστηση - Ζημιές και σε καλλιέργειες

Στάχτη και αποκαΐδια άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που απείλησε τη Δευτέρα τα χωριά Αγία Άννα και Ψευδά, η οποία εκδηλώθηκε στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, κατά τη διαδικασία αχρήστευσης πυρομαχικών της Εθνικής Φρουράς. Οι εικόνες καταστροφής που παρατηρούνται στις δασικές εκτάσεις και στις βουνοπλαγιές μεταξύ των χωριών Καλού Χωριού, Αγίας Άννας και Ψευδά μόνο θλίψη και οργή προκαλούν. Το ευτύχημα είναι ότι, χάρη στις υπερπροσπάθειες των συνεργείων πυρόσβεσης, έγινε κατορθωτό να σωθούν σπίτια και περιουσίες. Ωστόσο η φωτιά προκάλεσε ζημιές στο φυσικό περιβάλλον και σε καλλιέργειες της περιοχής. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Τμήμα Δασών, η πυρκαγιά κατέκαυσε περίπου 120 εκτάρια με πεύκα, ελιές, θάμνους και άγρια βλάστηση. Από τις φλόγες δεν γλύτωσαν ούτε καλλιέργειες αλλά το μέγεθος των ζημιών δεν έχει ακόμα εκτιμηθεί επ' ακριβώς. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Δασών, Γλαύκος Κυριάκου, δήλωσε ότι το βράδυ της Δευτέρας έγινε ολονύχτια ασφάλιση της πυρκαγιάς με προωθητές γαιών και με προσωπικό από το Τμήμα Δασών. Υπήρξαν κάποιες μικρές αναζωπυρώσεις αλλά αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στις 12.17 το μεσημέρι. Ο εθνικός συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος, ανέφερε ότι τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν στη σκηνή επτά λεπτά αργότερα (12.34μ.μ.), ενώ ο μηχανισμός αντιμετώπισης ενεργοποιήθηκε αμέσως, διότι η πυρκαγιά είχε ήδη επεκταθεί εκτός του πεδίου βολής. Χθες, πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν σε αυξημένη ετοιμότητα στην περιοχή για αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων, έχοντας υπό πλήρη επιτήρηση ολόκληρη την επηρεαζόμενη περιοχή. Οι δασοπυροσβεστικές δυνάμεις διενεργούσαν συνεχείς περιπολίες κι ελέγχους, ενώ ταυτόχρονα πάνω από την πληγείσα περιοχή πραγματοποιούσε προληπτικές πτήσεις αεροσκάφος δασοπυρόσβεσης.

Αίτημα για μετακίνηση

Μετά την πυρκαγιά της Δευτέρας και τις ζημιές που επέφερε, στο προσκήνιο επανέρχεται το αίτημα των γειτονικών χωριών για μετακίνηση του πεδίου βολής Καλού Χωριού. Σε νέες του δηλώσεις, χθες, ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας, Αναστάσης Γεωργίου, εξέφρασε την πρόθεση να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να τεθεί ξανά επί τάπητος το αίτημα για μεταφορά του πεδίου βολής της Ε.Φ. σε άλλη περιοχή, μακριά από οικιστικές ζώνες. Πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει αντικριστεί με θετικό φακό, παρ' όλο που, όπως επισήμανε, αρκετές φορές στο παρελθόν οι δραστηριότητες της Ε.Φ. στο υπό αναφορά πεδίο βολής είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και αναστάτωση στις επηρεαζόμενες κοινότητες. Θυμίζουμε ότι πριν από μερικά χρόνια είχε προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στην κοινότητα Καλού Χωριού, αφού υπήρξαν καταγγελίες κατοίκων για πρόκληση ρωγμών στα σπίτια τους που ήταν σε κοντινή απόσταση από το πεδίο βολής εξαιτίας των δυνατών εκρήξεων που λάμβαναν χώρα στο πλαίσιο ασκήσεων της Ε.Φ. Είχαν γίνει, επίσης, καταγγελίες και για εντοπισμό μη εκραγέντων βλημάτων σε αυλές κατοικιών, γεγονός που είχε θέσει σε θανάσιμο κίνδυνο την ασφάλεια των περιοίκων…