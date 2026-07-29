«Crash test» για τον κρατικό μηχανισμό πυρόσβεσης: Το «CY ALERT» αποδείχθηκε ο αδύναμος κρίκος

Πέντε ασκήσεις για το εθνικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Κυπριακής Δημοκρατίας «CY ALERT» είναι σαν να μην έγιναν ποτέ. Οι έλεγχοι κατά τις αποστολές δοκιμαστικών μηνυμάτων, που έλαβαν χώρα από 2 μέχρι τις 18 Ιουνίου, φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετοί. Η εμπλοκή σε αυτές τις ασκήσεις των 8 κοινοτήτων, μεταξύ των οποίων, κατά τραγική ειρωνεία και ο Ψευδάς (2 Ιουνίου), ο οποίος στη μεγάλη πυρκαγιά του Καλού Χωριού κινδύνευσε να καεί, αποδείχθηκε… χάσιμο χρόνου. Και ο λόγος; Διότι την ώρα της πραγματικής κρίσης πυρκαγιάς, το «CY ALERT» δεν λειτούργησε, λόγω «τεχνικών προβλημάτων».

Την ίδια ώρα που στην πρώτη μεγάλη φετινή πυρκαγιά -σε χαράδρες και ανεμογεννήτριες, που δυσκόλευαν τις επιχειρήσεις των επίγειων και πτητικών δυνάμεων- οι υπόλοιπες παράμετροι του κρατικού μηχανισμού λειτούργησαν ικανοποιητικά, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα σχέδια δράσης, ο τομέας των εκκενώσεων λειτούργησε ως ο αδύναμος κρίκος, με αποτέλεσμα η Πολιτική Άμυνα να καταφύγει, σε αντίθεση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στα παραδοσιακά εργαλεία του «ποδιού» και του «χεριού», δηλαδή τις καμπάνες, τα χτυπήματα σε πόρτες και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με κοινοτάρχες. Είναι απορίας άξιο, σε μία κρίση μεγαλύτερου μεγέθους, αντίστοιχη με την περσινή μεγάλη πυρκαγιά στη Λεμεσό, όπου ο πύρινος όλεθρος προχωρούσε αστραπιαία και διαπερνούσε τις κοινότητες, ποιες θα ήταν οι συνέπειες.

«Όταν ο αναπληρωτής διοικητής Πολιτικής Άμυνας με ενημέρωσε ότι δεν λειτουργεί το σύστημα, του έδωσα οδηγίες να λειτουργήσει το σχέδιο Β, στέλνοντας ομάδες μελών της Πολιτικής Άμυνας στις κοινότητες Αγίας Άννας και Ψευδά για προληπτικές εκκενώσεις», ανέφερε στον «Π» ο εθνικός συντονιστής Πυρκαγιών και αρχιπύραρχος, Νίκος Λογγίνος. Σημείωσε ότι οι ομάδες στάλθηκαν 2-3 ώρες πριν ακόμα φτάσει η πυρκαγιά στις κοινότητες. Μιλώντας δε στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6, εισηγήθηκε όπως το σύστημα υποβάλλεται σε τακτικές δοκιμές, ακόμη και κάθε δέκα ή δεκαπέντε μέρες, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι λειτουργεί κανονικά. «Παρά τις επιτυχείς δοκιμαστικές αποστολές ειδοποιήσεων μέσω του συστήματος, παρατηρήθηκε τεχνικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στην αποστολή της ειδοποίησης. Το θέμα τυγχάνει αντιμετώπισης από τους τεχνικούς της αναδόχου εταιρείας, βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η Πολιτική Άμυνα.

Μετά από δύο - τρεις ώρες καθυστέρησης, δηλαδή μετά από την πρώτη ανεπιτυχή προσπάθεια της Πολιτικής Άμυνας να στείλει το μήνυμα εκκένωσης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, αυτό κατέστη εφικτό στις 5.17 μ.μ. Μιλώντας στον «Π», ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτης Λιασίδης, δήλωσε πάντως πως «στις δοκιμαστικές ασκήσεις και τους ελέγχους που είχαν γίνει τον περασμένο Ιούνιο, το σύστημα ανταποκρινόταν κανονικά, χωρίς να αφήσει ενδείξεις για πιθανή κατάρρευση σε πραγματικό χρόνο». Ερωτηθείς γιατί κάποιοι πολίτες της περιοχής δεν έλαβαν καν το μήνυμα, είπε ότι «το μήνυμα για να το λάβει κάποιος πρέπει να έχει σήμα στο κινητό. Αν κάποιος συνδρομητής δεν είχε σήμα, σίγουρα δεν θα μπορούσε να το λάβει».

Η εκκένωση των κοινοτήτων διενεργήθηκε με τη συνδρομή της Πολιτικής Άμυνας, της Αστυνομίας και τοπικών εθελοντών και οι κάτοικοι οδηγήθηκαν με ασφάλεια σε καθορισμένα κέντρα φιλοξενίας, παρά τη σιγή του ψηφιακού συστήματος. Σύμφωνα με τον κ. Λιασίδη, το τεχνικό πρόβλημα επιλύθηκε αργότερα εντός της ημέρας και ως εκ τούτου το δεύτερο μήνυμα, με το οποίο ενημερώθηκαν οι πολίτες για τη λήξη της πυρκαγιάς και την ασφαλή επιστροφή στις εστίες τους, αποστάληκε κανονικά και στην ώρα του. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της τεχνικής έρευνας ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για το μέλλον.