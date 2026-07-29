Videogate: Μπλόκο Γενικού Εισαγγελέα στη Βουλή - Χωρίς πόρισμα και χωρίς απαντήσεις, τι μένει να συζητήσει η Επιτροπή Θεσμών;

Η χθεσινή επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, προς την πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, την οποία αποκάλυψε ο politis.com.cy, ουσιαστικά αλλάζει τα δεδομένα ενόψει της έκτακτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών για την πολύκροτη υπόθεση «Videogate».

Ο κ. Σαββίδης ξεκαθαρίζει στην επιστολή του ότι το πόρισμα Πασχαλίδη δεν πρόκειται να διαβιβαστεί στη Βουλή, ενώ επισημαίνει ότι ούτε ο ποινικός ανακριτής ούτε τα μέλη της Αστυνομίας μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις βουλευτών, καθώς η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης είναι σε εξέλιξη.

Στην επιστολή του προς την πρόεδρο της Βουλής, ο Γενικός Εισαγγελέας καλεί τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι:

1 Η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Για μέρος της το ανακριτικό έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ για άλλο μέρος εκκρεμεί η αξιολόγηση και η λήψη απόφασης από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

2 Οποιαδήποτε συζήτηση για το ανακριτικό έργο ή προσπάθεια αποκάλυψης στοιχείων του σε χώρο άλλο από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση οδηγηθεί ενώπιόν του, εγκυμονεί τον κίνδυνο επηρεασμού τόσο της ανακριτικής διαδικασίας όσο και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων προσώπων.

3 Πρόσωπα που έχουν κληθεί να παραστούν στη συνεδρία και διαθέτουν γνώση γεγονότων που σχετίζονται με την υπόθεση δεν δύνανται να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση τούς υποβληθεί ούτε να παρουσιάσουν οποιοδήποτε έγγραφο αφορά την υπόθεση, καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να επηρεάσει την απονομή της δικαιοσύνης.

4 Αναφορικά με την έκθεση του ποινικού ανακριτή, συντρέχουν πρόσθετοι λόγοι που δεν επιτρέπουν την παρουσίασή της ή/και την αποκάλυψη του περιεχομένου της, όπως αυτοί καθορίζονται από τη σχετική νομολογία και την ισχύουσα νομοθεσία, τους οποίους δεν κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε στο παρόν στάδιο.

«Τα πιο πάνω αποτελούν τις νομικές μου θέσεις και αναμένω ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη, ώστε οποιεσδήποτε κοινοβουλευτικές διαδικασίες ή αποφάσεις να λειτουργούν εντός του πλαισίου του Συντάγματος», αναφέρει στην κατακλείδα της επιστολής του προς την πρόεδρο της Βουλής ο Γενικός Εισαγγελέας.

Θα εισακουστεί ο Γ. Σαββίδης;

Παρά τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα, μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών εμφανίζονται αποφασισμένα να ζητήσουν εξηγήσεις από τον ποινικό ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη για συγκεκριμένες πτυχές του πορίσματός του.

Βουλευτές, που μίλησαν χθες στον «Π», υπέδειξαν ότι ο ποινικός ανακριτής δεν θα πρέπει να «κρυφτεί» πίσω από την επιστολή Σαββίδη, καθώς υπάρχουν ζητήματα πολιτικού και θεσμικού ενδιαφέροντος που χρήζουν διευκρινίσεων, όπως για παράδειγμα:

Το συμπέρασμά του περί υβριδικού πολέμου. Πώς κατέληξε ο κ. Πασχαλίδης στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση «Videogate» ενδέχεται να αποτελεί μέρος επιχείρησης υβριδικού πολέμου εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας από εχθρική χώρα, με αναφορές που παραπέμπουν στη Ρωσία; Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα, τη στιγμή που δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί ποιος ήταν ο χρηματοδότης που ανέθεσε στην Black Cube τη συγκεκριμένη αποστολή. Την ίδια ώρα, η Black Cube υποστηρίζει ότι το υλικό των 26 ωρών είχε ως στόχο την αποκάλυψη πιθανής υπόθεσης διαφθοράς και δεν αποτελεί επιχείρηση υβριδικού πολέμου.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο κ. Πασχαλίδης ζήτησε και έλαβε παράταση μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να διερευνηθεί η ταυτότητα του προσώπου ή των προσώπων που βρίσκονται πίσω από τη χρηματοδότηση του βίντεο.

Η αυθεντικότητα του οπτικοακουστικού υλικού. Ζητήματα εγείρονται και για το συμπέρασμα του ποινικού ανακριτή, Ανδρέα Πασχαλίδη, ότι το οκτάλεπτο απόσπασμα που δημοσιοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026 μέσω της πλατφόρμας «Χ» δεν αποτελεί αυθεντική αποτύπωση των γεγονότων. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς τεκμηριώνεται η θέση αυτή του κ. Πασχαλίδη, όταν το σύνολο του αμοντάριστου υλικού, διάρκειας περίπου 26 ωρών, είχε προηγουμένως εξεταστεί και επιβεβαιωθεί ως αυθεντικό από τη Νομική Υπηρεσία.

Η επιβεβαίωση της γνησιότητας του υλικού αποτέλεσε, άλλωστε, προϋπόθεση τόσο για την αξιολόγηση της υπόθεσης όσο και για τη λήψη καταθέσεων από στελέχη της Black Cube.

Η συμφωνία παροχής ασυλίας στην Black Cube. Η απορία που διατυπώνεται είναι γιατί συμφωνήθηκε η παροχή ασυλίας από τον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, σε συνεργασία με τον ποινικό ανακριτή, πριν ολοκληρωθεί η προσπάθεια εντοπισμού του προσώπου που χρηματοδότησε την επιχείρηση.

Παραιτήσεις και πολιτικό κόστος

Όπως υπέδειξε ο ΔΗΣΥ σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, ανεξάρτητα από τη νομική διερεύνηση της υπόθεσης, πολιτικό κόστος έχει ήδη καταγραφεί για την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Ο ΔΗΣΥ παραπέμπει στην παραίτηση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου Χριστοδουλίδη, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, στην αποχώρηση της πρώτης κυρίας, Φιλίππας Καρσερά, από την προεδρία του Ταμείου του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, καθώς και στην κυβερνητική εισήγηση για κατάργηση του Ταμείου, η οποία τελικά υλοποιήθηκε με απόφαση της Βουλής.