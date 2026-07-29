Λάρνακα: Εννέα χρόνια για έναν πεζόδρομο μήκους 1.300 μέτρων

Νέα καθυστέρηση προκύπτει στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του παραλιακού πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου Περβολιών, εξαιτίας των γραφειοκρατικών διαδικασιών που κρατούν σε στασιμότητα το έργο. Οι φορείς της περιοχής δηλώνουν απογοητευμένοι από τις εξελίξεις και θεωρούν αδιανόητο το γεγονός ότι πέρασαν εννέα (!) ολόκληρα χρόνια από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου, και ακόμα το κράτος δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να ξεκινήσει η δεύτερη φάση του παραλιακού πεζόδρομου, συνολικού μήκους μόλις 1.300 μέτρων... Από τον Φεβρουάριο του 2017, οπόταν ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου, τα αρμόδια κρατικά τμήματα παρουσιάζονται ανήμπορα να ξεκινήσουν τη δεύτερη φάση, με αποτέλεσμα το έργο να παραμένει ημιτελές. Κι ενώ η τελευταία επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού ανέφερε ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού θα γινόταν τον Ιούνιο του 2026, αυτό δεν κατέστη εφικτό, καθότι, όπως έγινε γνωστό, ακόμα δεν έχουν διεκπεραιωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες. Ως εκ τούτου, η νέα ενημέρωση που έφθασε πρόσφατα στα γραφεία του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως μεταθέτει τις εξελίξεις μέχρι το ερχόμενο φθινόπωρο, το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ως προς την προκήρυξη του διαγωνισμού για τα κατασκευαστικά έργα. Και όλα αυτά, παρόλο που το προηγούμενο διάστημα το αρμόδιο υπουργείο, μέσω απαντήσεών του σε διάφορες ερωτήσεις στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, είχε ανακοινώσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα έναρξης των εργασιών, τα οποία, όπως αποδείχθηκε, δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθούν. Ο Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού και το δημοτικό διαμέρισμα Περβολιών υποχρεωτικά βρίσκονται σε αναμονή, προκειμένου να ξεκινήσει και το δεύτερο κομμάτι του παραλιακού πεζόδρομου, το οποίο θ’ αποτελέσει συνέχεια της πρώτης φάσης, ένα έργο που εκτιμάται ότι θα αυξήσει την επισκεψιμότητα και θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Σύμφωνα με τους μελετητές, σκοπός του έργου είναι η παροχή ποιοτικής πρόσβασης προς την παραλία ή κατά μήκος αυτής ολόχρονα, σε όλες τις ομάδες πληθυσμού, περιλαμβανομένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα. Περαιτέρω, στόχος είναι και η οικολογική ανασυγκρότηση της παράκτιας ζώνης Περβολιών, θαλάσσιας και χερσαίας. Εκτός από τον πεζόδρομο, προγραμματίζεται η δημιουργία παραλιακού ποδηλατόδρομου μήκους 1.300μ. και πλάτους 6μ., δημοσίου χώρου άθλησης και αναψυχής, χώρων υγιεινής με ντουζιέρες και αποδυτηρίων καθώς και χώρων πρασίνου. Η Α΄ φάση του παραλιακού πεζόδρομου Περβολιών ξεκινά από τον ιστορικό Φάρο της περιοχής (η ανάπλαση του οποίου, επίσης, καθυστερεί εδώ και αρκετά χρόνια) και φτάνει μέχρι το ύψος της λεγόμενης παραλίας του Φάρου. Η δεύτερη φάση θα συνεχιστεί από την παραλία του Φάρου μέχρι το Δημοσιογραφικό Χωριό.

«Σπάει κόκκαλα»

Μιλώντας στον "Π", ο δήμαρχος Δρομολαξιάς – Μενεού Κύπρος Ανδρονίκου, χαρακτήρισε απαράδεκτη την καθυστέρηση εννέα χρόνων που έχει παρατηρηθεί στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του παραλιακού πεζόδρομου Περβολιών. Ανέφερε ότι τα σχέδια έχουν διεκπεραιωθεί εδώ και καιρό και πλέον γίνονται κάποιες επικαιροποιήσεις, με την ελπίδα η προκήρυξη του διαγωνισμού να γίνει εφικτή το τρίτο τρίμηνο αυτού του χρόνου, παρόλο που, όπως είπε, αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο… «Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση στην Κύπρο. Η γραφειοκρατική μηχανή σπάει κόκκαλα. Με το παραμικρό κώλυμα ή με μία νέα άποψη, μπορεί να προκύψει σημαντική καθυστέρηση στην προώθηση των διαδικασιών. Επίσης, μία αφυπηρέτηση ενός λειτουργού μπορεί να επιφέρει καθυστερήσεις μέχρι να γίνει η αντικατάστασή του και να υπάρξει συνέχεια. Είναι απαράδεκτη όλη αυτή η κατάσταση», συμπλήρωσε.