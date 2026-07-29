Νεκρός 63χρονος ποδηλάτης μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στον Στρόβολο

Τη ζωή του έχασε ο Γιώργος Καλλίγας, 63 ετών, από τον Στρόβολο, έπειτα από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 3:15 μ.μ. ο 63χρονος κινούνταν με το ποδήλατό του στην οδό Αγίας Μαρίνας, στον Στρόβολο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, στη συμβολή της οδού με τη λεωφόρο Στροβόλου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονη γυναίκα.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ ο 63χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, επί καθήκοντι γιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η θανατηφόρα σύγκρουση διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας.