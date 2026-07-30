Λεμεσός: Στα σκαριά νέο εκπαιδευτήριο 40 εκατ. και 1875 μαθητών στην κοινότητα Πύργου - Διεθνές σχολείο με θέατρο, πισίνα και αθλητικές εγκαταστάσεις (φώτο)

Άλλο ένα μεγάλο εκπαιδευτικό οργανισμό αναμένεται να υποδεχθεί τα επόμενα χρόνια η Λεμεσός, με μία νέα τεράστια εκπαίδευση στο τομέα των ιδιωτικών σχολείων, αυτή τη φορά στην ανατολική πλευρά της πόλης, στην κοινότητα Πύργου. Ο παγκόσμιος εκπαιδευτικός όμιλος GEMS Education προωθεί την ανέγερση νέου διεθνούς σχολείου στην περιοχή του Πύργου, επένδυση ύψους περίπου €40 εκατ., η οποία θα καλύπτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από την προδημοτική μέχρι και το λύκειο, με δυνατότητα φιλοξενίας 1.875 μαθητών. Το έργο, που θα ανεγερθεί σε γη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, βρίσκεται ήδη στη διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης, ενώ στόχος είναι να λειτουργήσει το 2028, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης και η κατασκευή του.

Η ανάπτυξη αποτελεί το πρώτο βήμα της GEMS Education στην κυπριακή αγορά και υλοποιείται μέσω της GEMS School Management (GSM), η οποία εξειδικεύεται στη δημιουργία και λειτουργία διεθνών σχολείων. Συνεργάτης στο έργο είναι η εταιρεία ανάπτυξης γης CoolSide Development, η οποία αναλαμβάνει την επένδυση και την ανάπτυξη του συγκροτήματος, ενώ η GEMS θα έχει την ευθύνη της εκπαιδευτικής και επιχειρησιακής διαχείρισης.

Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός ενιαίου εκπαιδευτικού campus στην κοινότητα Πύργου, σε έκταση σχεδόν 78 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Μετά την παραχώρηση γης για δημόσιο πράσινο, κοινοτικό εξοπλισμό και οδικές υποδομές, η καθαρή έκταση της ανάπτυξης διαμορφώνεται σε περίπου 63 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι κατασκευαστικές εργασίες θα ολοκληρωθούν σε περίπου 22 μήνες και το έργο θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε μία φάση.

Το σχολείο θα λειτουργήσει σταδιακά. Αρχικά θα υποδέχεται παιδιά ηλικίας από τεσσάρων έως δεκατεσσάρων ετών, ακολουθώντας το βρετανικό πρόγραμμα σπουδών, ενώ κάθε χρόνο θα προστίθεται μία επιπλέον τάξη μέχρι να καλύπτεται ολόκληρη η εκπαιδευτική διαδρομή, από την προδημοτική εκπαίδευση μέχρι την αποφοίτηση από το λύκειο.

Οι εγκαταστάσεις θα αναπτυχθούν σε επιμέρους κτήρια ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και θα συνοδεύονται από εξειδικευμένες υποδομές για αθλητισμό και πολιτισμό. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, θέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εσωτερική κολυμβητική δεξαμενή ολυμπιακών προδιαγραφών, τέσσερα εξωτερικά γήπεδα αθλοπαιδιών και γήπεδο ποδοσφαίρου πλήρους μεγέθους. Παράλληλα προβλέπονται 169 θέσεις στάθμευσης, οκτώ από τις οποίες θα εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις περιβαλλοντικές προδιαγραφές του έργου. Η μελέτη προβλέπει εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα καλύπτουν περίπου το ένα τέταρτο των ενεργειακών αναγκών του συγκροτήματος, αξιοποίηση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας, χρήση φωτισμού LED και αυτοματισμών για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του νέου εκπαιδευτικού συγκροτήματος έχει αναλάβει το γραφείο Demetrios Constantinou & Associates Architects-Engineers LLC

Με την πλήρη ανάπτυξή του, το σχολείο θα μπορεί να εξυπηρετεί 1.875 μαθητές, εκ των οποίων 250 στην προδημοτική εκπαίδευση, 750 στο δημοτικό και 875 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 100 μόνιμες θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό.

Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας, σύμφωνα με τους μελετητές, συνδέεται με τη συνολική αναμόρφωση της ανατολικής παραλιακής ζώνης της Λεμεσού. Η περιβαλλοντική μελέτη σημειώνει ότι πρόκειται για περιοχή που μέχρι πριν από λίγα χρόνια φιλοξενούσε κυρίως βιομηχανικές χρήσεις, αλλά πλέον μετασχηματίζεται σταδιακά σε ζώνη οικιστικών, τουριστικών και άλλων ήπιων αναπτύξεων. Το προτεινόμενο σχολείο θα απέχει περίπου 300 μέτρα από την ακτογραμμή και θα συνδεθεί με το μελλοντικό δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων της περιοχής, ενώ η δημιουργία εκτεταμένου δημόσιου χώρου πρασίνου λειτουργεί και ως μεταβατική ζώνη προς τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Μονής, πάγιο αίτημα της περιοχής.