Συμφωνία κράτους - τραπεζών: Ρευστό σε αγρότες μέχρι την επιδότηση, θεραπεία στην καθυστέρηση ή ακύρωση επενδύσεων

Πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό εργαλείο αποκτούν οι Κύπριοι παραγωγοί, το οποίο δίνει λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, στην έλλειψη ρευστότητας για την υλοποίηση αναγκαίων επενδύσεων. Μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και των τραπεζών, η σημερινή συνάντηση των μερών σήμανε τη επισημοποίηση της συμμετοχής της Τράπεζας Κύπρου και της Eurobank, μέσω του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, στο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Το εργαλείο θα καλύψει το χρηματοδοτικό κενό που αντιμετωπίζουν παραγωγοί, οι οποίοι εξασφαλίζουν έγκριση για ενίσχυση μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά δεν διαθέτουν το αρχικό κεφάλαιο για να υλοποιήσουν την επένδυσή τους μέχρι την καταβολή της χορηγίας, όπως εξήγησε σε δηλώσεις της η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου.

Την ίδια ώρα τόνισε ότι μέχρι σήμερα το χρηματοδοτικό αυτό κενό καθυστερούσε ή, σε αρκετές περιπτώσεις, ακύρωνε επενδύσεις, ενώ με το νέο εργαλείο οι γεωργοί θα μπορούν να προχωρούν άμεσα στις αναγκαίες επενδύσεις, με ευνοϊκή δανειοδότηση και αξιοποίηση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Σε δηλώσεις του στον «Π», ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Μάριος Σκανδάλης, αναφέρθηκε σε ένα πρωτοποριακό σχέδιο, «από την άποψη ότι για πρώτη φορά γίνεται εμπράκτως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για προώθηση κάποιου χρηματοδοτικού εργαλείου, για έναν συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας, στην προκειμένη περίπτωση, του πρωτογενούς τομέα».

Η ιδέα είναι κυπρογενής, είπε, «γιατί ως τραπεζικός τομέας και Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, η στρατηγική εστίασή μας είναι η κοινωνία, και οι διάφοροι τομείς της».

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Εφαρμογή εντός του 2026

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τους αγρότες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός του έτους, απομένει η τυπική υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. Με αυτόν τον τρόπο υλοποιείται η τρίτη στη σειρά δράση από τις 11 της κρατικής «Στρατηγικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, 2024–2029», συνολικού ύψους €109 εκατ. Στόχος της Στρατηγικής, είναι να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει σημαντικές απειλές για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του λόγω, μεταξύ άλλων, της κλιματικής αλλαγής, η οποία χαρακτηρίζεται από μειωμένες βροχοπτώσεις, αυξανόμενες θερμοκρασίες και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Κίνδυνος απώλειας 30%

Σύμφωνα με μελέτη αντικτύπου της πιο πάνω Στρατηγικής, που εκπόνησε πρόσφατα το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο γεωργικός τομέας της Κύπρου προβλέπεται να υποστεί μείωση της παραγωγής κατά 15-30% έως το 2050, εάν δεν ληφθούν μέτρα προσαρμογής, που αντιστοιχεί σε ετήσιες απώλειες €97-194 εκατ. Εάν συσσωρευτούν με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι επαναλαμβανόμενες επιπτώσεις μεταφράζονται σε απώλεια παρούσας αξίας από €650 εκατ. έως €1,9 δισ. έως το 2050.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί άλλες δύο δράσεις της Στρατηγικής, όπως και επί μέρους μέτρα άλλων τριών. Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας, ξεχωρίζουν τα πιο κάτω μέτρα:

1. Η ολοκλήρωση του Γραφείου γεωργού σε κάθε επαρχιακό γραφείο του Τμήματος Γεωργίας.

2. Το Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης Ποιότητας έχει θεσμοθετηθεί, ενισχύοντας την αξία και την αναγνωρισιμότητα των κυπριακών προϊόντων.

3. Η πλατφόρμα Agro Cyprus και το παρατηρητήριο τιμών βασικών γεωργικών προϊόντων e-κοφίνι, για ενίσχυση της διαφάνειας προς όφελος των παραγωγών, των ομάδων τους και των καταναλωτών.

4. Η μείωση του κόστους παραγωγής με ενέργεια από ΑΠΕ, επενδύσεις επιδοτούμενες κατά 80%. Για πρώτη φορά επιδοτείται και η αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες, επίσης σε ποσοστό 80%, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους των γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων.

5. Η επιδότηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών από ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και έξυπνα συστήματα άρδευσης με στόχο την εξοικονόμηση νερού και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της γεωργίας.

6. Η αναβάθμιση του Αγρομετεωρολογικού δελτίου, το οποίο λειτουργεί πλέον ως σύγχρονο εργαλείο πρόληψης και προγραμματισμού για τους γεωργούς, με στοχευμένες προγνώσεις, ψηφιακή ενημέρωση και πρακτικές οδηγίες που ενισχύουν την παραγωγή και την εξοικονόμηση νερού.

Σύνδεση με κρατικά σχέδια

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Τραπεζών αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θα μπορούν να απευθύνονται απευθείας στις τράπεζες που θα συμμετέχουν στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Διευκρινίζει ότι, όπως συμβαίνει σε κάθε αίτημα δανειοδότησης, θα προηγείται έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των αιτητών, ενώ, μετά την έγκριση, η χρηματοδότηση θα συνδέεται με το αντίστοιχο κρατικό σχέδιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκταμίευση της χρηματοδότησης θα γίνεται σταδιακά, ώστε να καλύπτεται τόσο η αρχική φάση έναρξης των έργων όσο και η κύρια φάση υλοποίησής τους, κατά την οποία καταβάλλεται το μεγαλύτερο μέρος των χορηγιών.

Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας Κύπρου Θεοδόσης Θεοδοσίου ανέφερε ότι η στήριξη του αγροτικού κόσμου αποτελεί διαχρονική δέσμευση της Τράπεζας Κύπρου, η οποία αναγνωρίζει τη συμβολή αγροτών, κτηνοτρόφων και παραγωγών στην οικονομία, στην επισιτιστική επάρκεια, στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη διατήρηση της ζωής στις τοπικές κοινωνίες. Πρόσθεσε ότι η ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας δημιουργεί ευκαιρίες για ανάπτυξη, επενδύσεις, καινοτομία και απασχόληση, ιδιαίτερα για τους νέους της υπαίθρου.

Ρευστότητα μέχρι την επιδότηση

Ο γενικός διευθυντής Μεγάλων Επιχειρήσεων της Eurobank Κύπρου Φοίβος Στασόπουλος είπε ότι ο στόχος είναι να γεφυρωθεί το χρηματοδοτικό κενό μεταξύ των κονδυλίων που αντλεί το κράτος και των αναγκών των αγροτών για επενδύσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητά τους.

Ερωτηθείς πώς θα λειτουργεί πρακτικά το χρηματοδοτικό εργαλείο, ο κ. Θεοδοσίου είπε ότι θα καλύπτει το χρονικό διάστημα μεταξύ της εκτέλεσης μιας επένδυσης, κατά το οποίο απαιτούνται κεφάλαια, και της καταβολής της επιδότησης μετά την ολοκλήρωσή της. Με τον τρόπο αυτό, πρόσθεσε, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι υπόλοιποι δικαιούχοι των σχεδίων θα έχουν από την αρχή πρόσβαση στο αναγκαίο κεφάλαιο, ώστε να υλοποιούν τις επενδύσεις τους απρόσκοπτα και ταχύτερα.

Χαμηλότερο κόστος δανεισμού

Ο κ. Στασόπουλος εξήγησε ότι ο παραγωγός θα υποβάλλει την αίτησή του και θα εξασφαλίζει την έγκριση της χορηγίας, όπως έπραττε μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα, θα απευθύνεται σε ένα από τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θα λαμβάνει την απαιτούμενη χρηματοδότηση, με σημαντικά χαμηλότερο κόστος δανεισμού από εκείνο που θα ίσχυε υπό άλλες συνθήκες.Bottom of Form Μετά την υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή της χορηγίας, το ποσό θα χρησιμοποιείται για την εξόφληση της χρηματοδότησης που παραχωρήθηκε στον δικαιούχο.