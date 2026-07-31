Συντεχνίες: Να μην επιβαρυνθούν οι δημότες από οικονομικά προβλήματα Δήμων

Την Κυβέρνηση καλούν η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και η ΟΗΟ-ΣΕΚ να προχωρήσει, μαζί με την Ένωση Δήμων, σε ουσιαστικό διάλογο για εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στα οικονομικά προβλήματα των Δήμων, απορρίπτοντας τη μετακύλιση του κόστους στους δημότες.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις εκφράζουν έντονη ανησυχία για τους λόγους που οδήγησαν τους Δημάρχους και την Ένωση Δήμων στην απόφαση για εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 3 Αυγούστου.

Όπως αναφέρουν, η οικονομική στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί υποχρέωση της Κυβέρνησης και γενικότερα της Πολιτείας και απορρέει από τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2024.

Σημειώνουν ότι βασικοί στόχοι της μεταρρύθμισης ήταν, μέσω των συνενώσεων και της διασφάλισης οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας, η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους δημότες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Δύο χρόνια μετά, προσθέτουν, διαπιστώνεται ότι η φόρμουλα οικονομικής στήριξης των Δήμων που καθορίζεται στον νόμο δεν είναι επαρκής, δυναμική και αναπροσαρμόσιμη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν τόσο τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες όσο και την ικανότητα των Δήμων να ανταποκριθούν στις νέες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που τους έχουν ανατεθεί.

Αναφέρουν ακόμη ότι η διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο, επισημαίνοντας ότι αυτή πρέπει να συνυπάρχει με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

«Η διοικητική αυτοτέλεια των νέων Δήμων, αλλά και η οικονομική τους βιωσιμότητα, δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο», αναφέρουν, προσθέτοντας ότι η μεταρρύθμιση βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία ωρίμανσης και παραμένουν ανοικτά ζητήματα που προέκυψαν από τις συνενώσεις.

ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ τάσσονται υπέρ Δήμων με συνετή διαχείριση και προγραμματισμένες δράσεις βελτίωσης, οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των δημοτών.

Παράλληλα, δηλώνουν ότι αντιδρούν σε λύσεις που θα μετακυλήσουν τα οικονομικά προβλήματα στους δημότες μέσω αυξήσεων στα τέλη και στις φορολογίες.

Οι δύο οργανώσεις ζητούν επίσης σεβασμό και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για υποχρέωση τόσο των Δήμων όσο και της Πολιτείας, η οποία απορρέει από το ισχύον εργασιακό πλαίσιο και τη νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση.

Τονίζουν ακόμη ότι η διατήρηση υγιών εργασιακών σχέσεων στις Τοπικές Αρχές και η αποφυγή αγοράς υπηρεσιών για μόνιμες και σταθερές ανάγκες θα συμβάλουν στη διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης και σταθερότητας.

Καταληκτικά, αναφέρουν ότι, ως οργανώσεις που εκπροσωπούν το σύνολο του προσωπικού στους Δήμους και γενικότερα στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα παρακολουθούν την εξέλιξη του ζητήματος και θα επιδιώξουν διάλογο με την Κυβέρνηση και τη Βουλή, με στόχο λύση που θα διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων.

Πηγή: ΚΥΠΕ