Άγνωστοι έβαψαν με τα χρώματα της Παλαιστίνης την προεκλογική πινακίδα του Άιζενκοτ στο Ζύγι

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση της μεγάλης διαφημιστικής πινακίδας στα εβραϊκά που είχε τοποθετηθεί στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού, κοντά στην περιοχή του Ζυγίου, προβάλλοντας τον πρώην αρχηγό των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και υποψήφιο για την πρωθυπουργία του Ισραήλ, Γκάντι Άιζενκοτ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, άγνωστοι παρενέβησαν στην προεκλογική διαφήμιση, βάφοντας την πινακίδα με τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας. Το κόκκινο, το μαύρο, το λευκό και το πράσινο κάλυψαν μεγάλο μέρος του billboard, αλλάζοντας πλήρως την εικόνα και το μήνυμα που εξέπεμπε.

Η τοποθέτηση της πινακίδας είχε ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις στα social media, καθώς επρόκειτο για πολιτική διαφήμιση που απευθυνόταν στα εβραϊκά και αφορούσε τις πολιτικές εξελίξεις στο Ισραήλ.

Στο billboard απεικονιζόταν ο Γκάντι Άιζενκοτ, συνοδευόμενος από προεκλογικά συνθήματα στα εβραϊκά, γεγονός που προσέλκυσε το ενδιαφέρον διερχόμενων οδηγών αλλά και χρηστών του διαδικτύου.

Η εμφάνιση της συγκεκριμένης διαφήμισης συνδέθηκε από αρκετούς με την αυξημένη παρουσία Ισραηλινών που ζουν ή δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί και άλλες μεγάλες πινακίδες στα εβραϊκά σε διάφορες περιοχές του νησιού, οι οποίες αφορούσαν κυρίως επενδύσεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες και αγοραπωλησίες ακινήτων.