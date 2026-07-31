Μετά τα TikTok… εγκύκλιος στους βουλευτές: «Όχι βίντεο και ποτά στη Βουλή»

Φρένο στα βιντεάκια που γυρίζουν βουλευτές στους χώρους της Βουλής τα οποία αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στη μεταφορά ποτών στην αίθουσα της Ολομέλειας, επιχειρεί να βάλει η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, με επιστολή που απέστειλε σήμερα το πρωί προς όλα τα μέλη του σώματος.

Η παρέμβαση της Προέδρου δεν έγινε τυχαία. Σύμφωνα με την επιστολή που δημοσιεύουμε αυτούσια παρακάτω, το θέμα απασχόλησε τη Σύσκεψη Αρχηγών και Εκπροσώπων των Κομμάτων, καθώς διαπιστώθηκαν συμπεριφορές που, όπως αναφέρεται, «εκφεύγουν του ενδεδειγμένου πλαισίου και επιπέδου λειτουργίας ενός κορυφαίου πολιτειακού θεσμού όπως είναι το κοινοβούλιο».

Στο επίκεντρο των συστάσεων βρίσκονται οι οπτικογραφήσεις που πραγματοποιούνται από βουλευτές στους κοινόχρηστους χώρους της Βουλής και στην αίθουσα της Ολομέλειας του Σώματος και καταλήγουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Πρόεδρος επισημαίνει ότι πρόκειται για βίντεο άσχετα με το κοινοβουλευτικό έργο, τα οποία, όταν δημοσιοποιούνται, προκαλούν «αχρείαστο και απαξιωτικό σχολιασμό» σε βάρος της Βουλής.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, η χρήση της αίθουσας της Ολομέλειας ή των αιθουσών των κοινοβουλευτικών επιτροπών για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προορίζονται, ούτε και η πραγματοποίηση οπτικογραφήσεων στους συγκεκριμένους χώρους. Μάλιστα, σημειώνει ότι τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να επηρεάζουν και τα δικαιώματα προσώπων που βρίσκονται στον χώρο και δεν επιθυμούν να καταγράφονται.

«Όχι» και στα ποτά

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη μεταφορά ποτών στην αίθουσα της Ολομέλειας κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Η Αννίτα Δημητρίου καλεί τους βουλευτές να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη πρακτική, επισημαίνοντας ότι δημιουργεί «αυτονόητα αρνητικές εντυπώσεις». Ανάλογες οδηγίες, όπως ενημερώνει, θα δοθούν και προς το προσωπικό της Βουλής και τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.

Αυτούσια η επιστολή:



