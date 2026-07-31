Πύρινη κόλαση στην Ελλάδα: Απομακρύνουν πολίτες με βάρκες, εκκενώνονται περιοχές - Ενεργά μέτωπα σε Βοιωτία, Αργολίδα και Κρήτη (φώτος + βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα μεγάλα πύρινα μέτωπα σε Βοιωτία, Άρτα και Αργολίδα, ενώ από το μεσημέρι φωτιά μαίνεται και στο Ποικίλο Όρος, στην Περιφερειακή Αιγάλεω. Πυρκαγιά μαίνεται και σε νότιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου στην Κρήτη, ενώ λίγο πριν τις 16:30 δόθηκε εντολή για εκκένωση στο Άνω Χαϊδάρι και την Αφαία με προορισμό το Περιστέρι.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι οι εκκενώσεις σε Πόρτο Γερμενό και Προσήλιο, με τους κατοίκους να απομακρύνονται προς τα Βίλια. Στον Άγιο Βασίλειο, η απομάκρυνση πολιτών πραγματοποιείται δια θαλάσσης, με τη χρήση πλωτών μέσων.

Παράλληλα, οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς για το Σάββατο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και Εύβοια και πολύ υψηλός κίνδυνος σε πολλές ακόμη περιοχές της Ελλάδας.

Στη Βοιωτία, περισσότεροι από 200 πολίτες έχουν ήδη απομακρυνθεί με σκάφη από την παραλία του Αγίου Βασιλείου προς τη Λιβαδόστρατα, ενώ προγραμματίζεται η μεταφορά ακόμη περίπου 100 ατόμων. Η επιχείρηση συντονίζεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου.

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Καλαμάκι, κινήθηκε προς τον Άγιο Βασίλειο, με τις φλόγες να φθάνουν κοντά σε κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονες αναταράξεις δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων. Παράλληλα, συνεχίζεται η μάχη και σε δεύτερο μέτωπο στην Ξηρονομή.

Στην περιοχή βρίσκονται επίσης πυροσβεστικό πλοίο, ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, σκάφος του Λιμενικού, ιδιωτικά πλωτά μέσα, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Μηνύματα 112 για απομάκρυνση πολιτών

Μέσω του 112 εκδόθηκαν προειδοποιητικά μηνύματα για απομάκρυνση πολιτών, ενώ, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, απαγορεύθηκε η προσέγγιση τουριστών και επισκεπτών στο Πόρτο Γερμενό, ώστε να μην επιβαρυνθεί η κυκλοφορία.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Αργολίδα – Εκκένωση περιοχής Μπόρσα

Στην Αργολίδα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην περιοχή Φίχτι του Δήμου Άργους-Μυκηνών. Στο μέτωπο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα. Το έργο τους υποστηρίζουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Λόγω της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής Μπόρσα, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι.

Στο Φίχτι έχουν καεί σπίτια.

Εκκενώνεται Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου προς Περιστέρι λόγω της φωτιάς στο Ποικίλο Όρος

Λίγο πριν τις 16:30 με μήνυμα από το 112 δόθηκε εντολή για εκκένωση στο Άνω Χαϊδάρι και την Αφαία με προορισμό το Περιστέρι.

Γειτονιές εκκενώνονται από τις 16:30 καθώς οι καπνοί έχουν φτάσει στα πρώτα σπίτια του Άνω Χαϊδαρίου κοντά στο Ποικίλο Όρος που καίγεται.

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Χινίτσα Ερμιονίδας

Καλύτερη είναι η εικόνα στην περιοχή της Χινίτσας, στον Δήμο Ερμιονίδας, όπου, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιωάννη Γεωργόπουλο, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί προληπτική εκκένωση της περιοχής, ωστόσο η έγκαιρη κινητοποίηση απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς.

Νέο μήνυμα του 112 για την Πρέβελη – Απομάκρυνση πολιτών προς Λευκόγεια

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το απόγευμα της Παρασκευής στους κατοίκους και επισκέπτες περιοχών του νότιου Ρεθύμνου, εξαιτίας της εξέλιξης της πυρκαγιάς και των αναζωπυρώσεων που εξακολουθούν να εκδηλώνονται.

Ειδικότερα, η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου να απομακρυνθούν προληπτικά με κατεύθυνση προς τα Λευκόγεια, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Η νέα ειδοποίηση έρχεται ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης και του Ασώματου.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Περιορισμένες οι ζημιές στο Φοινικόδασος του Πρέβελη, σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα

Περιορισμένες σε συγκεκριμένο τμήμα του Φοινικόδασους του Πρέβελη και όχι στο σύνολο του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος, είναι, σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, οι ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη πυρκαγιά. Την εκτίμηση αυτή συνοδεύει σημερινό φωτογραφικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα της περιοχής μετά το πέρασμα της φωτιάς.

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα, οι φωτογραφίες δείχνουν ότι η καταστροφή περιορίζεται κυρίως στην έκταση που βρίσκεται κοντά στις εκβολές του ποταμού και δεν εκτείνεται στο σύνολο του Φοινικόδασους, όπως αρχικά είχαν εκφραστεί ανησυχίες. Όπως επισημαίνεται, το μεγαλύτερο μέρος του εμβληματικού φυσικού οικοσυστήματος παραμένει διατηρημένο, γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από τις επιτόπιες αυτοψίες όσο και από το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης γνωστοποιεί ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς και να σχεδιαστούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις προστασίας και αποκατάστασης όπου αυτές απαιτηθούν.

Όπως επισημαίνεται, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση και να αποφεύγονται λανθασμένες εντυπώσεις σχετικά με την έκταση των ζημιών στο εμβληματικό Φοινικόδασος του Πρέβελη

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και Εύβοια

Ενόψει των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί ότι το Σάββατο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 5) στην Αττική και την Εύβοια, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) αναμένεται σε μεγάλες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Βοιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Αρκαδία, η Λακωνία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, περιοχές του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα και τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συνεχίζονται οι εναέριες και επίγειες περιπολίες και εφαρμόζονται μέτρα προληπτικής απαγόρευσης πρόσβασης σε δάση και ευπαθείς περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ότι το Σάββατο θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, από τις 08:00 έως τις 20:00, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η εφαρμογή του μέτρου θα συνοδεύεται από ελέγχους της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ η παραβίασή του επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Κλείνουν για το κοινό οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

Κλειστοί για κάθε δραστηριότητα (διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων) θα παραμείνουν οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου στην Αθήνα από σήμερα το βράδυ στις 12.00 τα μεσάνυχτα, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση, εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων.

Λόγω της κατηγορίας κινδύνου 5, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα βρίσκονται από αύριο σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου.

Η Δημοτική Αστυνομία θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, διαθέτοντας περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κ.λπ.).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.

Σε συνεχή ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.

Επιπροσθέτως, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας των Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Απευθύνει επίσης ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφύγει μέχρι και την Κυριακή 2 Αυγούστου, οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως χρήση γυμνής φλόγας, εργασία με σπινθήρες, ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση, κοπή μετάλλων με τροχό, χρήση φλόγιστρου, καθώς και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ / ΑΠΕ-ΜΠΕ