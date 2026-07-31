Επελαύνει ο καύσωνας: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη - Ξεπερνά τους 40°C ο υδράργυρος

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για το Σάββατο 1 Αυγούστου, προειδοποιώντας ότι ο υδράργυρος θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό.
Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 14:00 έως τις 16:30 του Σαββάτου 1 Αυγούστου.
Όπως αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές του εσωτερικού, ενώ στα υψηλότερα ορεινά θα φτάσει γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου.
Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες, αποφεύγοντας την άσκοπη έκθεση στον ήλιο και φροντίζοντας για την επαρκή ενυδάτωσή τους.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ— CYMET (@CyMeteorology) July 31, 2026
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΚΡΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΡ.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ: 42
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: ΚΊΤΡΙΝΟ
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 1400 ΜΕΧΡΙ: 1630 01/08/2026 pic.twitter.com/PcoEU9wg0p