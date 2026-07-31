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| Πολιτική

Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για αγρότες: Από πρόταση της ΔΗΠΑ σε κυβερνητική πράξη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η ΔΗΠΑ εκφράζει ικανοποίηση για την εφαρμογή του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου στη γεωργία, τονίζοντας ότι πρόκειται για δική της πρόταση που έγινε πράξη. Ο μηχανισμός στοχεύει να δώσει λύση στο πρόβλημα ρευστότητας αγροτών και κτηνοτρόφων, επιτρέποντας την άμεση υλοποίηση επενδύσεων μέχρι την καταβολή των επιχορηγήσεων.

Βαθιά ικανοποίηση για την ολοκλήρωση των διεργασιών και την επικείμενη εφαρμογή του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου στον τομέα της Γεωργίας εκφράζει η ΔΗΠΑ, τονίζοντας ότι έγινε πράξη η πρόταση του κόμματος. «Πρόκειται», προσθέτει, «για μια εξέλιξη σταθμό που δίνει οριστική λύση στο διαχρονικό πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι αγρότες και κτηνοτρόφοι».

«Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού», αναφέρει, «αποτελεί πρόταση και εισήγηση της ΔΗΠΑ, η οποία ενσωματώθηκε στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη». Προσθέτει δε ότι «μια πολυετής και συστηματική προσπάθεια 3 ετών, παίρνει σάρκα και οστά, καλύπτοντας το κενό που υπήρχε ανάμεσα στην έγκριση μιας επιχορήγησης ΚΑΠ και στην καταβολή της». Πλέον, υπογραμμίζει, οι δικαιούχοι θα εξασφαλίζουν ευνοϊκή δανειοδότηση για το αρχικό κεφάλαιο, υλοποιώντας τις επενδύσεις τους άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις ή ρίσκο ακύρωσης.

Ακολούθως αναφέρει ότι αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους δύο Υπουργούς που σήκωσαν το βάρος αυτής της προσπάθειας. «Στον πρώην Υπουργό Γεωργίας, Πέτρο Ξενοφώντος, ο οποίος έθεσε τις βάσεις και εκκίνησε τις απαιτητικές διαδικασίες για τη δημιουργία του εργαλείου και στη νυν Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρ. Μαρία Παναγιώτου, η οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαπραγμάτευση και τη συνεργασία με τον τραπεζικό τομέα, κάνοντάς το πράξη».

Παράλληλα, η ΔΗΠΑ εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο, τη Νομική Υπηρεσία, τον ΚΟΑΠ, καθώς και προς τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, την Τράπεζα Κύπρου και την Eurobank Cyprus. «Η συμμετοχή των τραπεζών αυτών», τονίζει, «αποδεικνύει τη δύναμη της ουσιαστικής σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς όφελος της υπαίθρου».

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι η «ΔΗΠΑ – Συνεργασία θα συνεχίσει να πρωτοστατεί με προτάσεις ουσίας που θωρακίζουν την επισιτιστική μας επάρκεια, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και προσφέρουν πραγματική οικονομική ασφάλεια στους ανθρώπους της παραγωγής».

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